Время-времечко летит…

Старейшая русская писательница Казахстана Нина Павловна Платонова-Скалковская 11 сентября отмечает свое 95-летие.

Служение слову

– Она родилась в селе Явленке Северо-Казахстанской области – месте, богатом литературными традициями. Этот край воспевали Магжан Жумабаев, Габит Мусрепов, Сабит Муканов, Иван Шухов, Михаил Аверин, Владимир Шестериков. Кстати, в 1943-м Нина, окончившая восьмой класс, выпускала районную газету, больше было некому – все ушли на фронт. А районку в соседнем Пресновском районе редактировал Иван Шухов. Такое было время, – рассказывает о юбиляре поэт, председатель Совета по русской литературе Союза писателей Казахстана, заместитель главного редактора журнала «Простор», известный казахстанский поэт и журналист Любовь Шашкова.

В августе 1945-го Нина Платонова поступила на журфак КазГУ, куда позже влились фронтовики – будущие известные литераторы Морис Шамис (Морис Симашко), Анатолий Иванов, Леонид Кривощеков, Федор Осадчий и Леонид Скалковский – участник штурма Рейхстага, кавалер боевых орденов, будущий ее муж и единомышленник. С первого курса университета писала рецензии, очерки, печаталась в республиканских газетах «Ленинская смена» и «Казахстанская правда», а затем и в журнале «Советский Казахстан» – будущий «Простор».

В 1958 году на декаду казахской культуры в Москву повезли документально-художественные очерки Нины Скалковской о жизни и творчестве Абая, Мухтара Ауэзова, Ильяса Жансугурова, Жамбыла, Беимбета Майлина, Сакена Сейфуллина, Султанмахмуда Торайгырова. Семь отдельных книжечек, которые давно стали библиографической редкостью. Рекомендацию Нине Павловне в Союз писателей дали Сабит Муканов и Василий Ванюшин.

– После защиты кандидатской диссертации Нина Павловна с головой и всей страстью души ушла в педагогическую работу. А при поддержке коллег Александра Жовтиса и Виктора Бадикова организовала при многотиражке «Педагог» курсы студенческих корреспондентов, – продолжает Любовь Шашкова. – В результате педагогика недосчиталась таких «акул пера и микрофона», как Владимир Рерих, Аркадий Арцишевский, Татьяна Дельцова, Андрей Зубов, Валентина Моисее­ва, Константин Иванов и многих других. Бывшие студенты до сих пор поздравляют своего педагога с днем рождения.

Затем Нина Платонова-Скалковская работала редактором научного «Вестника АН КазССР», готовила к печати труды К. И. Сатпаева, А. Л. Чижевского, М. О. Ауэзова, в том числе и в 1961 году в Казгослитиздате последнюю прижизненную книгу Мухтара Омархановича – «Литературные воспоминания».

– Многие годы Нина Павловна активно переводила на русский язык произведения казахских писателей, среди которых Тахави Ахтанов, Ильяс Есенберлин, Берхаир Аманшин, Кабдеш Жумадилов. Их проза в ее переводе издавалась в Алма-Ате и Москве,­ публиковалась в журналах «Простор» и «Дружба народов». Переводчица работала над казахскими народными сказками для трехтомного академического издания, переиздававшегося потом в Чехословакии, Венгрии, Польше, – отмечает еще одну грань творчества талантливого литератора председатель правления Союза писателей Казахстана Улугбек Есдаулет. – Мы ценим большой вклад Нины Платоновой-Скалковской в казахстанскую литературу и педагогику. Ее жизнь – пример трудолюбия, стойкости, приверженности традициям, высокого служения искусству слова.

Добавим, что в тяжелые 90-е годы супруги Скалковские вмес­те с Юрием Плотниковым и своими детьми Владимиром и Ириной организовали творческую ассоциацию «Эдельвейс», издавали книги, поддерживали молодых авторов и ветеранов.

Журналист, писатель, переводчик, член Союза писателей РК Нина Скалковская награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», знаком «Ветеран Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», юбилейными медалями «Ветеран труда», она почетный гражданин Есильского района.

А теперь мы предоставим слово самой Нине Павловне, которая не раз в интервью рассказывала о событиях своей жизни и о людях, с которыми довелось встретиться.

Явленка

– Время-времечко летит, уже не воротится. Солнышко заходит. Вот и я теперь долгожитель по меркам статистики. 95 лет прожила на свете. А жизнь – вот она, вся на ладони. Вспоминается то, о чем давно и забыла, столько лет не вспоминала.

Дорогая моему сердцу Явленка, где я родилась. Северный Казахстан. Ишим, разливающийся весной на многие километры. Душистая черемуха и краснотал по берегам. Озера Линькино, Карасево, где с папой ловили рыбу, ставили мордушки на окуней и щук. Березовые колки, с колокольчиками и земляникой по опушкам. Дорога меж полей пшеницы и ржи. Тяжелые колосья гнутся к земле. А среди колосьев выглядывают ромашки да васильки подмигивают. А за березовыми рощами начинается бескрайняя, поющая ветрами, несравнимая ни с чем казахская степь.

Колодец с чистой и удивительно вкусной водой. Русская печка в доме, и мама так ловко управляется с ухватом, доставая чугунки и сковородки с приготовленной едой. Мечет быстро на стол. От печи к столу, от печи к столу. А как же, глава нашего рода пришел голодный, основной добытчик. Над столом, в углу образа, иконы. Перед едой помолиться надо. Поблагодарить Бога за то, что дал нам днесь.

Мы с сестричкой Клавой лежим на теплых полатях, так хорошо, так уютно. Ей все смешно, рассказывает, как мальчишки поставили ее возле ивового тына и хотели подковать, как коня какого-то. Смеется: «Если бы не ты, была бы я подкованной лошадкой!» Тут и корова Зорька подала голос. И ее пора кормить, нашу красавицу…

Пока помню, надо бы записать, потому что все, что в тебе человеческого, корни нравственного начала – в семье.

Путь в литературу

– Явленка. 1943 год. Идет война. После 8-го класса меня вызвали к директору школы и сказали: «С утра будешь ходить на уроки, а после обеда – работать в редакции районной газеты, вечером – диктором областного радио. Материалы будешь показывать секретарю райкома Петрову. Больше некому этим заниматься. Всех взяли на фронт».

Добровольцами на фронт ушел почти весь десятый класс нашей школы и ее директор Петр Демьянович Фурсов. В первые дни войны где-то под Брестом сложили головы два моих брата – родной Алексей и двоюродный Николай. И мы рано взрослели, были чрезвычайно ответственными. Помимо работы в редакции и в радиоузле, летом и осенью до глубокой зимы, как и все подростки села, убирала зерновые на полях: косили, скирдовали, веяли, грузили…

В августе 1945 года вместе с несколькими выпускниками явленской школы поехала учиться в Алма-Ату. Целый месяц добирались до столицы через Новосибирск. На экзамены мы опоздали, но благодаря характеристике из газеты мне их устроили в один день.

На первый курс журфака приняли 65 девчонок и несколько парней, не призванных в армию. Мальчиков тогда мы, можно сказать, вообще не видели. В нашей школе даже шестиклассников в войну забрали в ФЗО (фабрично-заводское обучение), откуда они не вернулись: многие просто погибли от голода и холода, а тех, кто чуть постарше, та же участь постигла в шахтах Караганды, Тюлькубасса. В девятом классе последних ребят забрали в военные училища.

В университете только в начале третьего курса ураганом ворвались в наше девичье царство 22 демобилизованных фронтовика – в простреленных пилотках и шинелях, с планшетами и кобурами на ремне.

Среди них – весельчак Федор­ Осадчий, из-за своей неор­ди­нарнос­ти и неукротимой энергии вскоре загремевший на строительство Беломорско-Балтийского канала. На лекциях рядом с нами строчил конспекты бывший летчик Морис Шамис – Морис Симашко, будущий автор прекрасных прозаических произведений, лауреат Государственной премии, отличный переводчик исторических романов Ильяса Есенберлина. Учились с нами Анатолий Иванов – автор известного романа-трилогии «Тени исчезают в полдень», Володя Шус­тиков, впоследствии док­тор психологических наук, Олег Акулов, будущий спецкор журнала «Советский Союз» в англоязычных странах, Петр Штабнов – спецкор «Правды» по Казахстану.

Но и среди них выделялись поэты Леонид Кривощеков, который вскоре перевелся в Литературный институт в Москву, и Леонид Васильевич Скалковский, будущий мой муж. В составе полковой разведки, а затем командиром пулеметного взвода он прошел под огнем свой боевой путь от Ковеля до Берлина, штурмовал Рейхстаг. 12 марта 1948-го Скалковский пришел ко мне на первое свидание со свои­ми неотразимыми стихами…

Особый вид творчества

– Перевод – это самостоятельный вид творчества. Переводчиком надо родиться, потому что главное здесь не знание языка, а восприятие мира, всех тонкостей жизни. Нельзя перевести то, чего ты не любишь, не понимаешь, не воспринимаешь. Нельзя все это без любви донести до людей другой ментальности, другой культуры.

У меня хороший словарный запас. Но разговорную казахскую речь воспринимаю с трудом, казахи ведь, как и русские, говорят быстро. И переводила я обычно по подстрочному переводу.

Помню, Тахави Ахтанов, с которым мы были соседями и с повести которого «Серый аист» началась моя переводческая стезя, даже удивился, что я потребовала подстрочник: «Ты же понимаешь по-казахски». Но бытовое знание языка и перевод – это разные вещи. Конечно, я пользовалась словарями. Лучшим считаю «Толковый словарь казахского языка» Бекетаева, сейчас его почему-то не переиздают. И, конечно, очень помогали мне сами писатели, знавшие русский язык и заставлявшие меня искать необходимый аналог казахского слова на русском.

Особенно дотошен был Ильяс Есенберлин. Произведения его насыщены поговорками, пословицами, этой же яркости, народности речи он добивался от меня. И тогда я с благодарнос­тью вспоминала дедушку Камзу, который частенько и подолгу гостил в нашем явленском доме. Он учил меня первым казахским словам, пел под домбру длинные сказания, а потом, как умел, со всей искренностью пояснял, что это о влюбленных – Козы-Корпеш и Баян-Сулу, могила которых вон за тем холмом…

К сожалению, мое юношеское знание казахского языка, вынесенное из родной Явленки, от деда Камзы, от отцовских тамыров, останавливавшихся у нас при перегоне скота на Кзылжарский базар, с годами уходит. Друзья-казахи говорили со мной по-русски…

Для меня, помимо оценки автора, был важен интерес, который проявляли к переводам мои студенты-филфаковцы. Ведь переводчик всегда остается «за кадром», «умирает» в авторе, читатели часто даже не знают, кто перевел книгу. А они заинтересовались моим трудом. К сожалению, что греха таить, у нас в вузах казахстанскую литературу даже студенты-филологи знают плохо, порой не могут отличить Габита Мусрепова от Габидена Мустафина. Видимо, не умеем мы отечественной литературой заинтересовать молодых.

О тех, кого помню

– Мне везло на встречи, на сотрудничество с выдающимися людьми: Мухтар Ауэзов, Сабит Муканов, Габит Мусрепов, Габиден Мустафин, Бауыржан Момыш­улы, Ильяс Есенберлин, Ануар Алимжанов, Дмитрий Снегин, Иван Шухов, Василий Ванюшин, Федор Егоров, Сергей Марков… Как будто рядом вижу я сегодня каждого из наших писателей, потому что выпустить в свет книгу объемом в несколько сотен страниц, а тем более собрание сочинений, не просто. Надо порою бок о бок посидеть с человеком не один месяц, а иногда годы.

Не кто иной как Сабит Муканов в 1969 году рекомендовал меня на секретариате Союза писателей Казахстана в члены союза, вторую рекомендацию дал Василий Федорович Ванюшин. Долгим было сотрудничество с легендарным воином, прекрасным писателем и незаурядным человеком Бауыржаном Момышулы. После совместной работы над его книгой «Генерал Панфилов» мы, можно сказать, подружились.

Работая с Дмитрием Федоровичем Снегиным над его избранными произведениями, основу которых составляла знаменитая трилогия «В городе Верном», я училась мудрой сдержаннос­ти, такту. Снегин был человеком импозантной внешности, интеллигентный и волевой. С Иваном Петровичем Шуховым я была знакома не только по его замечательной прозе, но и по его работе в годы войны редактором газеты в соседнем Пресновском районе. Выпуская свою районку, я «подглядывала», как делает газету мой знаменитый земляк, талантливый писатель. А в 60-е годы мне пришлось быть редактором его избранных произведений, восславивших мой родной край – Приишимье.

Кабдеш Жумадилов – мастер историко-психологической прозы. Я переводила его роман «Зов» и небольшую повесть «Пролетают гуси» о возвращении беженцев-казахов из Китая на Родину, в Казахстан. Тогда эта тема только приоткрывалась, работа была напряженной, захватывающей.

С Мухтаром Омархановичем Ауэ­зовым я познакомилась заочно в начале 50-х годов, будучи начинающим редактором «Вестника Академии наук КазССР». У меня вызывало недоумение, почему статьи Мухтара Ауэзова вот уже второй год лежат без движения в нашем редакционном шкафу? Да, труды Мухтара Омархановича появлялись в журнале, пройдя жесточайшую цензуру. А некоторые так и оставались на полках. Мы, редакторы, бегали в Главлито с каждой статьей, с каждым очередным выпуском журнала.

Ученого с мировым именем, одного из основоположников биофизики Александра Леонидовича Чижевского привозили к нам из Карлага молчаливые люди в гражданском, как тень стоявшие за его спиной… Часто цензорский красный карандаш вычеркивал любые конкретные данные в трудах Каныша Имантаевича Сатпаева, которые мне также выпало готовить к публикации в те годы.

А с Ауэзовым воочию я встретилась спустя десять лет, готовя к изданию его «Литературные воспоминания» в Казгослитиздате. С Мухтаром Омархановичем работать было легко. «Все Ваши правки только улучшили текст», – говорил он, улыбаясь мягко и обаятельно, словно боялся вспугнуть меня, почувствовав мою робость перед его могучим талантом и признанным величием.

И вдруг, когда книга еще не была сдана в печать, Мухтар Омарханович срочно уезжает в Москву, как он сказал, «самое большее –на неделю». А через некоторое время мне позвонила из Москвы друг и помощник Ауэзова литературовед Зоя Кедрина и сообщила горестную весть: «Мухтар умер во время операции». Я шла на работу, а слезы катились по щекам – ушел из жизни Человек с большой буквы, великий писатель и ученый. Книгу сдавала в печать уже одна, без ее автора…

Край родной

– И еще вот вспомнилось: однажды Иван Петрович Шухов, вернувшись в Алма-Ату из своего родового дома в Пресновке, где он любил работать, подал мне зашнурованный кисет из синего шелка. «Это вам, Нина, привет из родного края!» Заинтригованная, я осторожно развязала шнурок – и на меня пахнуло ароматом голубой низкорослой полыни, окуривающей воздух наших родных приишимских степей…

Говорят, где родился, там и сгодился. Я рада, что сгодилась на своей земле, что здесь не обделена дружеским участием людей, что везде принимают меня за свою. Наверное, так происходит, потому что я к людям относилась с добротой душевной, не делила и не делю их по нациям. Ведь в моей Явленке и в нашем Казахстане­ единой семьей живут казахи, русские, украинцы, белорусы, немцы, татары, представители других национальностей. Пусть так будет всегда.