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Время выбора пути
Рысбек Жантыкеев

В столице на участок № 316 первые граждане пришли уже к 7 часам утра. Не изменив устоявшимся традициям, ветераны стали первыми в списке проголосовавших.

Поддержали их и молодые люди, чье первое в жизни голосование пришлось на нынешний референдум по внесению поправок в Конс­титуцию страны. Их поздравили со знаменательным событием и вручили памятные подарки – книги, футболки и кепки с символикой столицы.

Председатель участковой комиссии референдума № 316 Эльмира Абубакирова рассказала, что в списках имеющих право голосования значится 3 874 человека. Подготовку к референдуму начали месяц назад, и к 5 июня были готовы на 100%.

Актуальную задачу по оповещению жителей, прикрепленных к участку, решали, в частности, и с помощью КСК: рассылались сообщения с указанием адреса места проведения референдума, напоминанием его даты и приглашением принять участие. Несмот­ря на воскресный день, к 8 утра проголосовало 50 человек, в 9.50 их было 148.

После 10 часов людской поток заметно возрос. Шли семьями, взяв с собой детей. С некоторыми участниками референдума получалось завязать разговор. Так, Шамшия Искакова, которой 80 лет, рассказала, что всегда работала продавцом в магазине. В столице проживает вместе с детьми почти три десятка лет. Она убеж­дена, что последние перемены в стране, в их числе и референдум, нацелены на построение лучшего будущего для казахстанцев, в особенности молодежи.

Семейная пара Сагади Отельбаев и Турсун Шарипова трудились до выхода на пенсию в другом регионе страны. Он – бывший ветеринарный врач, она – сотрудница детского сада. Около года живут в столице.

– Сегодня мы проголосовали за будущее нашей страны, – говорят они. – Верим, что это будущее окажется светлым, поэтому и пришли на референдум.

С аналогичным настроем приш­ла на участок и представительница молодого поколения Гульмира Егенбаева вместе со своей семьей.

Андрей Красов, представитель миссии наблюдателей от государств – участников СНГ, депутат Государственной думы России, отметил хорошую подготовку к референдуму.

– Мы побывали на нескольких участках и убедились в том, что этому дню предшествовала очень кропотливая, тщательная подготовительная работа. Уверен, это принесет свои плоды. Референдум проходит в спокойной обстановке, заметна хорошая активность электората. Казахстан переживает важный этап становления, и мы поздравляем его граждан со знаковым событием – референдумом.

С этой точкой зрения согласятся, думаю, многие другие наблюдатели. Казахстанцы выразили свое отношение к референдуму активным посещением участков для голосования. В этом их решении – стремление и надежда на построение Нового Казахстана.

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