Свежий выпуск
Время выбора
Юлия Миленькая

На базе Алматинского многопрофильного колледжа в рамках декады технического и профессионального образования (ТиПО) состоялся ежегодный городской фестиваль «Моя будущая профессия».

Более 5 000 школьников из восьми районов Алматы и более 200 волонтеров колледжей приняли участие в мероприятии, которое из онлайн-формата вновь вернулось в офлайн. Фестиваль проходил под открытым небом. Каждый из 55 городских колледжей представил свои специальности и провел увлекательные мастер-классы для потенциальных абитуриентов.

Так, презентацию Алматинского автомеханического колледжа организовали студенты, обучающиеся на первом и третьем курсах. Ребята предложили вниманию гостей фестиваля музыкальный номер, а также на действующих макетах показали систему управления двигателем и сигнализацией автомобиля. Параллельно с фестивалем студенты автомеханического колледжа Тахир Курбанов, Ильяс Нургалиев и Дильшат Хусаинов приняли участие в городском студенческом семинаре среди технических колледжей города под названием «Моя профессия и ее развитие с применением инновационных технологий».

– Этот фестиваль является подтверждением популяризации именно рабочих профессий в городе. На сегодняшний день, по данным Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», 70% выпускников ТиПО занимают основную нишу в экономике Алматы, – сказал в приветственном слове заместитель руководителя управления образования города Алматы Кайрат Жуманов.

Он также пригласил всех присутствующих школьников на региональный чемпионат WorldSkills Алматы-2022, проходящий в эти дни на базе 21-го городского колледжа, а также на дни открытых дверей во всех средних специальных учебных заведениях.

– Классно, что в городе проходя такие мероприятия, можно за несколько часов получить всю необходимую информацию, определиться с будущей специальностью. До недавнего времени я не знала, кем хочу быть: либо архитектором, либо пойти в педагогику. Благодаря фестивалю, а именно общению с ребятами, со специалистами, поняла, что все же отдам предпочтение архитекторскому делу, – поделилась будущая абитуриентка Айжан.

По словам Кайрата Жуманова, в ближайшее время планируется посещение профессиональных предприятий, которые сотрудничают с городскими колледжами и помогают в подготовке будущих профессионалов. Как известно, Министерство образования и науки внедряет целевую подготовку кадров по заявкам предприятий. Благодаря такому госзаказу после окончания колледжа студент сможет быть трудоустроен в компанию заказчика. В этом году по целевому заказу предприятий планируется принять более 10 тыс. абитуриентов.

Директор департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова отметила:

– Такое сотрудничество позволит обновить образовательные программы и выпускать кад­ры под запросы рынка труда. А предприятие, заключая трехстороннее соглашение «колледж – студент – предприятие», берет на себя обязательство трудо­устроить студента.

Популярное

Все
Первый в истории современного Казахстана форум биев прошел в Петропавловске
Как справляется с работой один из самых молодых акимов в Казахстане
Строительству дороги и моста через реку Чаган всеми силами сопротивляются жители Уральска
Эффективность как результат консолидации
Турбулентный «полет» птицепрома
Что за палки в колеса?
От аль-Фараби до наших дней
Зеркальце для Маншук
Привлечь туристов в Казахстан может наблюдаемое каждой весной цветение яблони Сиверса
Реактивный рост числа недовольных потребителей отмечается в Костанайской области
Не пить сырое молоко настоятельно рекомендуют жителям Акмолинской области
Что говорят о будущем ОДКБ эксперты
Будь готов прийти на помощь
Поэтическое завещание Галыма Малдыбаева
В ритме нового времени
Двести объектов для села
Продумать все детали
Молодая энергия перемен
В сельском музее
Воспитание памятью
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
По 650 тыс. тенге будут платить казахстанским учителям за работу в регионах
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области
Главные поправки в Конституцию прокомментировал депутат Аманжан Жамалов
Токаеву презентовали инвестиционные проекты турецких бизнесменов в Казахстане
В АФМ прокомментировали избиение сотрудника в Шымкенте
Повисшего на балконе 8-го этажа ребенка спас сосед в Нур-Султане
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Мальчика сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
Акчулаков: Казахстан рассматривает различные технологии по строительству АЭС
Айман Умарова высказалась о новых поправках в Конституцию РК
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Закон Республики Казахстан
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне

Читайте также

Свежий выпуск
Легендарная техника
Свежий выпуск
Даны четкие ответы
Свежий выпуск
Их называли небесными созданиями
Свежий выпуск
От аль-Фараби до наших дней

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]