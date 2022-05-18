Время выбора

На базе Алматинского многопрофильного колледжа в рамках декады технического и профессионального образования (ТиПО) состоялся ежегодный городской фестиваль «Моя будущая профессия».

Более 5 000 школьников из восьми районов Алматы и более 200 волонтеров колледжей приняли участие в мероприятии, которое из онлайн-формата вновь вернулось в офлайн. Фестиваль проходил под открытым небом. Каждый из 55 городских колледжей представил свои специальности и провел увлекательные мастер-классы для потенциальных абитуриентов.

Так, презентацию Алматинского автомеханического колледжа организовали студенты, обучающиеся на первом и третьем курсах. Ребята предложили вниманию гостей фестиваля музыкальный номер, а также на действующих макетах показали систему управления двигателем и сигнализацией автомобиля. Параллельно с фестивалем студенты автомеханического колледжа Тахир Курбанов, Ильяс Нургалиев и Дильшат Хусаинов приняли участие в городском студенческом семинаре среди технических колледжей города под названием «Моя профессия и ее развитие с применением инновационных технологий».

– Этот фестиваль является подтверждением популяризации именно рабочих профессий в городе. На сегодняшний день, по данным Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», 70% выпускников ТиПО занимают основную нишу в экономике Алматы, – сказал в приветственном слове заместитель руководителя управления образования города Алматы Кайрат Жуманов.

Он также пригласил всех присутствующих школьников на региональный чемпионат WorldSkills Алматы-2022, проходящий в эти дни на базе 21-го городского колледжа, а также на дни открытых дверей во всех средних специальных учебных заведениях.

– Классно, что в городе проходя такие мероприятия, можно за несколько часов получить всю необходимую информацию, определиться с будущей специальностью. До недавнего времени я не знала, кем хочу быть: либо архитектором, либо пойти в педагогику. Благодаря фестивалю, а именно общению с ребятами, со специалистами, поняла, что все же отдам предпочтение архитекторскому делу, – поделилась будущая абитуриентка Айжан.

По словам Кайрата Жуманова, в ближайшее время планируется посещение профессиональных предприятий, которые сотрудничают с городскими колледжами и помогают в подготовке будущих профессионалов. Как известно, Министерство образования и науки внедряет целевую подготовку кадров по заявкам предприятий. Благодаря такому госзаказу после окончания колледжа студент сможет быть трудоустроен в компанию заказчика. В этом году по целевому заказу предприятий планируется принять более 10 тыс. абитуриентов.

Директор департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова отметила:

– Такое сотрудничество позволит обновить образовательные программы и выпускать кад­ры под запросы рынка труда. А предприятие, заключая трехстороннее соглашение «колледж – студент – предприятие», берет на себя обязательство трудо­устроить студента.