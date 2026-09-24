Время взять в руки книгу

На это выделяется ровно восемь минут. На первый взгляд – совсем немного. Но, как заверяют педагоги, если делать это ежедневно, за месяц можно прочитать целое произведение.

Руководитель методического цент­ра управления образования столицы Сындар Мураткызы считает, что главный смысл проекта не в количестве прочитанных страниц, а в формировании привычки, которая останется и за пределами школы.

– У читающего ребенка расширяется кругозор, появляются новые знания, – поясняет она. – Польза от чтения книг огромна. Чтение способствует увеличению словарного запаса, ежедневной тренировке мозга, развитию памяти и творчес­кого мышления. Кроме того, это оказывает влияние на повышение качества образования.

По словам специалиста, сегодня книге приходится бороться за внимание школьника с социальными сетями, смартфонами, компьютерными играми. Поэтому важно не только то, что читают дети, но и читают ли они вообще вне школьной программы. Наряду с новым проектом в учебных заведениях работают зоны буккроссинга, коворкинг-пространства, проводятся книжные марафоны, обсуждения прочитанных произведений.

В рамках проекта «8 минут чтения художественной литературы» ученица школы-лицея № 56 Рамина Айтуар сейчас читает «Бала Шокан» Сапаргали Бегалина. В первый день за отведенное время она прочитала пять страниц. По ее расчетам, если продолжать в таком темпе, за месяц вполне реально закончить книгу и перейти к следующей. Девочка признается: проект создает условия для чтения, поскольку в другое время оно откладывается на потом.

Также в столичных школах в этом году действует проект «12 книг за 12 месяцев». Его особенность в том, что список литературы формируется на основе запросов и предложений самих ребят. К примеру, в рамках проекта в школе-лицее № 98 прошел круглый стол «Шествие лучших читателей». Школьники рассказывали о книгах, прочитанных летом, рассуждали об их содержании и актуальности. Как отмечает заместитель директора школы-лицея по воспитательной работе Гаухар Калиева, вкусы у учеников разные, и это естественно. Одним интересна фантастика, другим – детектив, третьим – классика. Важно, чтобы ребенок нашел направление и книги, которые заинтересуют именно его.

Ученица 11-го класса Назерке Нуртазина прочитала 180 книг. Особенно ей запомнилось произведение Сауле Досжан «Миллионер из аула», с которым она познакомилась еще в седьмом классе.

– Каждая книга влияет на человека. Чтение книг помогает быть эрудированным, учит говорить, воспитывает глубоко и гибко мыслящую личность, – считает школьница.

В общеобразовательной школе № 104 стартовал марафон «Читающая нация» в рамках проекта «Зерделі ұлт». Здесь за одним столом встречаются ученики и учителя. В проекте два направления «Читаю­щая школа» и «Читающий педагог». Марафон рассчитан на шесть месяцев и объединит школьников 6–10-х классов и преподавателей. За полгода им предстоит прочитать 15 книг и пройти четыре этапа. Будут сформированы 15 групп

(в каждой – трое учащихся и трое педагогов). Прочитать произведение – только половина задачи. После участникам предстоит подготовить проблемные вопросы, представить свое понимание книги с помощью буктрейлера, инфографики, дебатов или небольшой презентации. А еще каждая команда должна объяс­нить, как идеи прочитанной книги можно применить в повседневной жизни и педагогической практике.

Среди столичных школьников есть свои рекордсмены, которые не представляют жизни без книг. К примеру, 11-летняя Алтынай Утеубаева прочитала 853 книги на четырех языках: казахском, русском, английском и французском. Читает она с четырех лет, особенно полюбила приключенческие произведения. Родители поддерживают интерес дочери к книгам, специально выписывали повести и романы из Великобритании. В этом году Алтынай стала ученицей Назарбаев Интеллектуальной школы.

У ученика 10-го класса школы-гимназии № 91 Марлена Несибкулова свой читательский путь. Все началось с бабушкиных сказок перед сном, а первыми книгами стали произведения Драгунского, Чуковского, небольшие сборники рассказов. Сегодня Марлен прочитал около 300 книг. Сейчас из-за учебы свободного времени стало меньше, однако привычка сохранилась: в среднем на одну книгу ему требуется около недели. После окончания школы он намерен поступать в Назарбаев Университет.

Как известно, любовь к чтению прежде всего зарождается дома. Хороший тому пример – многодетная семья Алиби Манаша. За одни летние каникулы члены семьи прочитали 500 книг. Мама работает учителем истории, папа – в железнодорожной сфере и активно участвует в школьном Совете отцов. Дома собрана большая личная биб­лиотека, и отношение к выбору книг весьма серьезное.

– Ребенок должен читать правильную литературу. Книга тоже воспитывает. Поэтому до 18 лет я сам выбираю им, что читать, – объяс­няет отец семейства.

Летом каждый день семья собирается вместе. Дети рассказывают о прочитанном, оценивают действия персонажей, спорят и делятся впечатлениями. Как считает Алиби Манаш, чтение – это не только инструмент для получения знания и воспитания, но и совместное занятие, объединяющее семью.