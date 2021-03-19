Врезался в коляску с ребенком и скрылся. Курьера задержали в Алматы

В Алматы задержали курьера, который на мопеде сбил детскую коляску с сидящим в ней трехмесячным ребенком, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.
По данным полиции, им оказался житель Алматы 1983 года рождения.
"Сотрудниками отдела розыска водитель мопеда был установлен и задержан. Мужчина поясняет, что скрылся с места ДТП из-за страха быть наказанным. В этой связи, в очередной раз напоминаю о принципе неотвратимости наказания, тем более, что на сегодняшний день с помощью новых технологий есть возможность вычислить как преступника, так и правонарушителя. Задержанный доставлен в УП Алмалинского района. Отмечу, то, что он скрылся с места происшествия, является отягчающим обстоятельством и будет учтен при вынесении решения по делу", – сообщил начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы полковник полиции Манап Саттаров.
Напомним, в Алматы курьер на мопеде сбил
детскую коляску с сидящим в ней трехмесячным ребенком. В результате наезда пострадал малыш. Он был доставлен в детскую больницу.