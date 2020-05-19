Вручение аттестатов выпускникам 11 классов пройдет 3-4 июня
Торжественное вручение аттестатов выпускникам 11 классов пройдет 3-4 июня текущего года. Об этом на аппаратном совещании Министерства образования и науки РК заявила вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Inform.kz.
"Торжественное вручение аттестатов выпускникам 11 классов пройдет 3-4 июня текущего года. Получение аттестата – это знаковое событие в жизни каждого выпускника, олицетворяющее собой переход во взрослую самостоятельную жизнь, а прощание со школой – это последнее школьное мероприятие, где выпускники выражают слова благодарности учителям и родителям. В этом году для соблюдения санитарных норм вручение аттестатов пройдет без присутствия гостей", – пояснили Шолпан Каринова.
На аппаратном совещании она озвучила рекомендации по проведению выпускных мероприятий.
"Выпускное мероприятие необходимо проводить в каждом классе отдельно в обязательном порядке на территории школы, на открытом воздухе. Выпускники должны участвовать в школьной форме. Допускается присутствие одного или двух родителей со стороны каждого выпускника. Что касается рекомендации по обеспечению комплекса мер санитарной безопасности, необходимо проинструктировать всех выпускников о порядке проведения выпускного мероприятия и соблюдении требований безопасности", – рассказала вице-министр образования и науки РК.
Шолпан Каринова также отметила важность обеспечения строгого соблюдения санитарного режима, личной гиены, соблюдения дистанции не менее 1,5-2 метров между участниками мероприятия с предварительным нанесением разметки. Интервал между мероприятиями должен быть не менее 20 минут.
"Просим соблюдать педагогическую этику и профилактику коррупционных правонарушений. То есть не допускать сбор денежных средств на проведение школьного мероприятия, также запрещается дарить любые подарки педагогам, администрации школы. Попечительский совет школы должен провести разъяснительную работу с родителями выпускников о нецелесообразности затрат на награды и подарки", – продолжила Каринова.
Также она призвала педагогов соблюдать принцип индивидуального подхода к каждой семье при подготовке к выпускным мероприятиям. Это мероприятие должно проводиться только силами администрации школы, классных руководителей.
"Помимо этого, не допускается привлекать к проведению мероприятий аниматоров, праздничные агентства, частные студии. Строго рекомендуется не проводить выпускные мероприятия в ресторанах, кафе и в других заведениях. Просим не организовывать праздничные столы и выездные экскурсии по городу с привлечением автомобилей напрокат", – заключила Шолпан Каринова.