Вручение Нобелевской премии по литературе отменили из-за скандала

В мире
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Шведская академия, отвечающая за вручение Нобелевской премии по литературе, решила не присуждать награду в этом году, передает РИА Новости.    

Церемонию перенесли на 2019 год. Это событие многие шведские СМИ называют историческим, последний раз награда не вручалась в период Второй мировой войны.

"Мы решили не вручать награду после долгих и интенсивных дискуссий. Доверие сейчас низкое, поэтому мы воздерживаемся в этом году. Тем не менее планируем награждение в будущем году, и тогда, надеемся, будет двойное награждение. Такое случалось пять раз ранее, и уникальным событие не является", – сказал информационному агентству ТТ врио постоянного секретаря академии Андерс Ульссон.

Заявление появилось на фоне кризиса, возникшего в академии после разоблачений сексуальных домогательств и дискуссий о том, как это повлияло на репутацию академии. На прошлой неделе Шведская академия заявляла, что делает все необходимое для выхода из сложившейся ситуации.

Осенью прошлого года 18 женщин обвинили очень известного в Стокгольме представителя культуры в многолетних домогательствах и приставаниях интимного характера. Его деятельность пересекалась со Шведской академией, выдающей ряд стипендий и грантов, поэтому было назначено внутреннее расследование, проведенное адвокатской фирмой.

Сам представитель культуры, который женат на одной из членов академии, отвергает все обвинения и напрямую с журналистами до сих пор не общался. Шведские СМИ называют, в частности, имена директора стокгольмского литературного клуба "Форум" Жана-Клода Арно и его супруги – члена Шведской академии Катарины Фростенсон.

Также об официальном выходе из академии заявили четыре писателя – Сара Стридсберг, Лотта Лотас, Черстин Экман и Клас Эстергрен. После начала кризиса только десять членов из 18 активно продолжают работу.

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