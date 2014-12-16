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Вручены государственные награды
Ербол ТИШКАМБАЕВ
Открывая собрание, председатель Сената Касым-Жомарт Токаев отметил, что с исторического момента обретения Казахстаном Независимости, благодаря усилиям, взвешенной политике и муд­рому руководству Главы государства Нурсултана Назарбаева, усилена мощь и международный авторитет Казахстана. К. Токаев акцентировал внимание на задачах, стоящих перед казахстанцами в свете Послания Главы государства «Нұрлы жол», подчеркнув, что новая экономическая политика напрямую связана с реализацией Стратегии «Казахстан-2050».
– В условиях мирового экономического и политического кризиса эта конструктивная политика с дальновидным прогнозом направлена на обеспечение стабильного экономического роста, улучшение благосостояния и качества жизни, социальную защиту каждого казахстанца, – сказал спикер Сената.
В канун Дня Независимости Указом Президента РК группа сенаторов и сот­рудников аппарата награждена государственными наградами за значительный вклад в государственную и общественную деятельность, социально-экономическое и культурное развитие страны, а также укрепление дружбы и сотрудничества между народами.
Кавалерами ордена «Парасат» стали сенаторы Серик Акылбай, Ертаргын Астаев, Рашит Ахметов, Михаил Борт­ник, Асхат Кузеков, Женис Нургалиев. Орденом «Құрмет» награжден сенатор Жабал Ергалиев. Медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены заведующий секретариатом председателя Сената Ербулат Сейлеханов и главный консультант Юрий Шекалин. Почетную грамоту Республики Казахстан вручили главному консультанту Бахыткуль Дуйсенбиной. Почетной грамотой МПА ЕврАзЭС награжден сенатор Талгатбек Абайдильдин. Сенатор Мухтар Алтынбаев и первый заместитель руководителя аппарата Сената Серик Сыдыков награждены Почетной грамотой ПА ОДКБ.
Кроме того, постановлением бюро верхней палаты ряд сотрудников аппарата отмечен почетными грамотами Сената Парламента РК.
Вручая награды депутатам Мажилиса и работникам аппарата, председатель Мажилиса Кабибулла Джакупов подчеркнул, что это не только гордость и честь для каждого человека, но это и большая ответственность.
– Получение наград, утвержденных Указом Президента, на всех нас всегда возлагает большую ответственность, – отметил К. Джакупов.
Указом Главы государства за заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами награж­дены орденами: «Барыс» II степени – депутат Мажилиса Куаныш Султанов, «Парасат» – депутаты Мажилиса Гульнар Иксанова, Николай Кузьмин, Рамазан Сарпеков, «Құрмет» – депутат Мажилиса Куттыхожа Идрисов. Медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены депутаты Мажилиса Азамат Абильдаев, Борис Сорокин, а также заместитель руководителя аппарата Мажилиса Жаслан Жугунисов и заведующая отделом аппарата Мажилиса Майра Рахимжанова. Почетные грамоты РК получили депутат Мажилиса Айкын Конуров и заместитель заведующего отделом аппарата Мажилиса Толеухан Айтмухамбетов.
Награжденные выразили слова благодарности Главе государства за высокую оценку их деятельности, а также заверили в готовности и далее вносить вклад в развитие страны.

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