Вручены медали

Ольга ЛЬВОВА
Как сообщила пресс-служба ГПРК, поздравляя коллег с праздником, Генеральный прокурор Асхат Даулбаев отметил историческое значение Конституции в становлении независимого Казахстана, итоги важнейших социально-экономических и политических реформ в стране, а также роль органов прокуратуры в обеспечении конституционной законности и правопорядка.
Благодаря мудрой политике Главы государства Казахстан с момента обретения независимости прошел огромный путь, связанный с глубокими социально-экономическими и политическими преобразованиями. Минувшие двадцать лет в истории республики стали временем реализации стратегических задач по обеспечению верховенства Конституции и законов страны. В этом контексте особое значение уделялось вопросам укрепления конституционной законности, создания необходимых условий для устойчивого развития государства, сохранения внутриполитической стабильности и консолидации общества.
– Особая роль в реализации этих задач отведена органам прокуратуры, призванным от имени государства осуществлять высший надзор за точным и единообразным применением законов, выявлять нормативные правовые акты, противоречащие Конституции, – подчеркнул А. Даулбаев.
Генеральный прокурор в торжественной обстановке вручил юбилейные медали «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» сотрудникам и ветеранам органов прокуратуры, награжденным Указом Главы государства в честь празднования Дня Конституции.
В преддверии праздника среди прокуроров был проведен конкурс на лучшую тематическую работу, посвященную юбилейной дате. Его победители отмечены ведомственными наградами и благодарственными письмами Генерального прокурора.
Также глава казахстанского Союза юристов, председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Рахмет Мукашев, принимавший участие в торжественном заседании, вручил руководителям Генеральной прокуратуры нагрудный знак «Почетный юрист Казахстана».
Генеральный прокурор поздравил награжденных, пожелал всем дальнейших успехов в выполнении ответственных задач по обеспечению законности и правопорядка в стране.

