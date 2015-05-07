Вручены награды Свежий выпуск 504 Фарида AХМЕТОВА

Как сообщила пресс-служба ПС КНБ РК, сержант Боргерт в сентябре прошлого года при досмотре грузовика, проезжавшего через казахстанско-российскую границу, пресек попытку провоза более 32 кг героина.

Полковник Даишев за время командования подраз­делениями и соединениями проявил себя как умелый руководитель. За тот период, который он возглавляет Жаркентский погранотряд, задержано множество нарушителей государственной границы. Один из ярких примеров – задержание в январе прошлого года граж­данина Франции, который у себя на родине совершил около двух десятков преступлений.

Глава ведомства поздравил награжденных и пожелал им дальнейших успехов в службе.