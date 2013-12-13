Вручены новые удостоверения

Политика
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Удостоверения нового образца, изготовленные в виде пластиковой карточки цвета Государственного флага и вложенные в специальную папку золотистого цвета с приветствием от Председателя партии Нурсултана Назарбаева, получили члены выборных органов партии – бюро Политического совета, Политического совета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии.

– Сегодня мы по поручению Лидера нашей партии Нурсултан Назарбаева в торжественной обстановке в преддверии нашего великого праздника – Дня Независимости начинаем вручать удостоверения нового образца членам выборных партийных органов, – сказал первый заместитель Председателя партии «Нур Отан» Бауыржан Байбек. – Именно при их активной работе, поддержке и содействии в 2011–2013 годах состоялся такой важный съезд партии, принявший политическую доктрину, которая получила всенародную поддержку.

Также он подчеркнул, что удостоверение нового образца в виде пластиковой карточки ничего не дает ее владельцу кроме ответственности за право быть ее обладателем.

В числе первых членов выборных органов, получивших партийные удостоверения, оказались Светлана Романовская, Анатолий Башмаков, Сауытбек Абдрахманов, Нурлан Абдиров, Оразкул Асанкызы, Айткул Самакова, Валихан Бишимбаев, Талгат Мусабаев, Ольга Шишигина, Аким Тарази и другие.

Было также отмечено, что помимо вручения новых удостоверений членам выборных органов в партии «Нур Отан» планируется провести замену старых партийных билетов на партбилеты нового образца. Замена будет проводиться поэтапно уже в 2014 году.

Максут ИРЖАНОВ

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