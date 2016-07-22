В беседе после официальной церемонии греческий лидер тепло поздравил казахстанского посла с началом дипломатической миссии, пожелав успехов в продвижении казахстанско-греческого партнерства. П. Павлопулос выразил интерес и готовность греческой стороны к всестороннему развитию сотрудничества с Казахстаном.

А. Волков в свою очередь отметил, что назначение в Грецию – страну с богатой историей, большим культурным наследием – высокая честь и ответственность. Посол передал собеседнику наилучшие пожелания от Президента РК.

Стороны также обсудили перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, отметив важность расширения договорно-правовой базы, развития туристического потенциала, наращивания торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Посол поблагодарил греческую сторону за поддержку кандидатуры Казахстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы, затронул вопросы участия Греческой Республики в Международной специали­зированной выставке «ЭКСПО-2017» в Астане и активизации контактов на высшем и высоком уровне между двумя странами.

Президент Греции, особо отметив достижения Казахстана на международной арене, подчеркнул заинтересованность его страны в дальнейшем расширении политических и экономических связей с Казахстаном и передал Президенту Нурсултану Назарбаеву наилуч­шие пожелания.