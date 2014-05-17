Вручены верительные грамоты

Казахстанский дипломат поздравил главу ЮАР с победой его партии – Африканского национального конгресса – на недавних парламентских выборах и передал наилучшие пожелания от имени Президента Нурсултана Назарбаева. Т. Калиев также отметил, что открытие первого казахстанского посольства на юге Африки именно в Претории свидетельствует о важности, которую Казахстан придает развитию отношений с государствами региона.

В ответном слове Дж. Зума подчеркнул особое значение, которое Южная Африка придает углуб­лению и расширению многостороннего сотрудничества с Казахстаном. Говоря о перспективных сферах двустороннего взаимодействия наших стран, он особо выделил такие области, как добыча полезных ископаемых и энергетика, в том числе из возобновляемых источников.

В завершение беседы Президент ЮАР передал свои наилучшие пожелания Президенту Казахстана и поздравил посла с официальным вступлением в должность.