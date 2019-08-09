​Вручены верительные грамоты

В президентском дворце «Истана Мердека» в Джакарте состоялась торжественная церемония вручения верительных грамот послом Республики Казахстан Данияром Сарекеновым Президенту Индонезии Джоко Видодо.

В ходе беседы, состоявшейся после церемонии, посол передал собеседнику приветствие от Президента РК Касым-Жомарта Токаева, рассказал о преоб­разованиях, осуществляемых в Казахстане в соответствии со Стратегией-2050, иницииро­ванной Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном­ Назарбаевым­, отметил заинтересованность в развитии всестороннего сот­рудничества с Индонезией, являющейся крупнейшим государством и экономикой в Юго-Восточной Азии.

Президент Индонезии, как отмечается в сообщении МИД РК, высоко оценил успехи, достигнутые Казахстаном за годы независимости. Особый интерес вызвал казахстанский опыт переноса столицы и развития города Нур-Султана. Джоко Видодо подтвердил заинтересованность в углублении сотрудничества с Казахстаном и пожелал послу успехов в его дип­ломатической миссии.

В свою очередь Данияр Сарекенов заверил, что приложит все усилия для укрепления дружественных отношений между двумя странами и вывода их на новый, более высокий уровень.