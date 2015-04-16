Вручены верительные грамоты Свежий выпуск Анастасия ШВАРЦ

После окончания церемонии состоялась беседа вновь назначенного посла с главой Китая, в ходе которой были обсуждены текущее состояние и перспективы казахстанско-китайских отношений, а также предстоящие визиты на высшем уровне.

Си Цзиньпин отметил, что РК и КНР еще предстоит продвинуть и реализовать большое количество проектов в различных сферах взаимодействия. Он напомнил, что в стенах Назарбаев Университета в сентябре 2013 года им впервые была озвучена инициатива строительства «Экономического пояса Шелкового пути». В связи с этим глава КНР выразил надежду совместно развивать данное направление в рамках двустороннего сотрудничества.

Также он попросил передать теплые приветствия Президенту Нурсултану Назарбаеву. В свою очередь Ш. Нурышев передал пожелания и приветствия Си Цзиньпину от Главы государства.

Дипломат отметил, что инициированная Президентом РК новая экономическая политика «Нұрлы жол» и инициатива Председателя КНР «Экономический пояс Шелкового пути» взаимно дополняют друг друга, а их реализация значительно укрепит казахстанско-китайские отношения. Ш. Нурышев подчеркнул, что казахстанская сторона готова и дальше развивать взаимовыгодное сотрудничество с Китаем в двустороннем и многостороннем форматах.



