Вручены верительные грамоты

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Ануар КАЛМЫКОВ
Казахстанский дипломат и Великий магистр обсудили перспективы сотрудничества между Казахстаном и орденом Мальты. Фра Мэтью Фестинг дал высокую оценку инициативе Президента Нурсултана
Назарбаева по созыву Съезда лидеров мировых и традиционных религий, отражающей требование современного мира по развитию межрелигиозного диалога. Он выразил надежду на скорейшую встречу с Главой Казахстана в ходе предстоя­щего в мае 2016 года в Стамбуле Международного гуманитарного саммита.
Князь Фра Мэтью Фестинг также отметил актуальность темы ЭКСПО-2017 «Энергия будущего» и подтвердил заинтересованность в возможном участии Мальтийского ордена в предстоящей выставке в Астане.
Отметив миротворческую политику и возрастающую роль Казахстана на мировой арене, глава Мальтийского ордена предложил разработать совместный благотворительный проект в Афганистане для обездоленных и нуждающихся в лечении граждан этой страны. Он подчеркнул, что социальная стабильность, межэтническое согласие и межконфессиональная гармония в Казахстане совпадает с высокими моральными ценностями и целями Мальтийского ордена.

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