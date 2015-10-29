Вручены верительные грамоты Свежий выпуск 636 Ануар КАЛМЫКОВ

Казахстанский дипломат и Великий магистр обсудили перспективы сотрудничества между Казахстаном и орденом Мальты. Фра Мэтью Фестинг дал высокую оценку инициативе Президента Нурсултана

Назарбаева по созыву Съезда лидеров мировых и традиционных религий, отражающей требование современного мира по развитию межрелигиозного диалога. Он выразил надежду на скорейшую встречу с Главой Казахстана в ходе предстоя­щего в мае 2016 года в Стамбуле Международного гуманитарного саммита.

Князь Фра Мэтью Фестинг также отметил актуальность темы ЭКСПО-2017 «Энергия будущего» и подтвердил заинтересованность в возможном участии Мальтийского ордена в предстоящей выставке в Астане.

Отметив миротворческую политику и возрастающую роль Казахстана на мировой арене, глава Мальтийского ордена предложил разработать совместный благотворительный проект в Афганистане для обездоленных и нуждающихся в лечении граждан этой страны. Он подчеркнул, что социальная стабильность, межэтническое согласие и межконфессиональная гармония в Казахстане совпадает с высокими моральными ценностями и целями Мальтийского ордена.