​Вручены верительные грамоты

В ходе церемонии собеседники обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, а также взаимодействие в рамках многосторонних институтов.

Посол отметил, что продвижение кандидатуры Казахстана в непостоянные члены Совета Безопас­ности ООН на 2017–2018 годы относится к числу важнейших задач внешней политики страны. Он проинформировал президента Кипра о модернизации общества и экономики Казахстана на основе программы «Нұрлы жол» и Плана нации «100 конкретных шагов», о предстоящих парламентских выборах в Казахстане и международных инициативах страны в сфере ядерного разоружения. Д. Куанышев также призвал киприотскую сторону к активному участию в ЭКСПО-2017.

Н. Анастасиадис подчеркнул, что Казахстан и Кипр объединяет приверженность высоким идеалам мира, свободы и экономического благосостояния и выразил удовлетворение состоянием отношений между двумя странами. Он высоко оценил достижения Казахстана на пути политической и социально-экономической модернизации и выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества. Президент Кипра поздравил казахстанского дипломата с назначением и пожелал успехов в работе.