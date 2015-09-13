Свежий выпуск
Вручены верительные грамоты
Полина ФЕДОРОВА
В ходе состоявшейся беседы Е. Казыханов ознакомил Президента Исландии c основными положениями Послания Главы государства «Нұрлы жол», Cтратегией «Казахстан-2050», международными инициативами страны, а также проинформировал о подготовке к проведению Международной специа­лизированной выставки «Астана ЭКСПО-2017».
Отмечая высокий технологический потенциал Исландии, посол подчеркнул важность расширения сотрудничества в сфере развития инноваций и новых технологий. В частности, особый интерес представляют проекты в области возобновляемых источников энергии, туризма и развития инфраструктуры.
В свою очередь Президент Олавюр Гримссон передал Нурсултану Назарбаеву наилучшие пожелания, подчеркнув, что под его руководством республика достигла впечатляющих успехов в политической и экономической сферах. Он также высказал заинтересованность в укреплении многопланового сотрудничества с Казахстаном, отметив заинтересованность участия Исландии в работе ЭКСПО-2017 в Астане совместно с другими скандинавскими странами.
В ходе визита в Рейкьявик посол Е. Казыханов провел также встречи со спикером Альтинга (парламента) Исландии Э. Гудфинссоном, руководством МИДа и Торгово-промышленной палаты Исландии Promote Iceland.

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