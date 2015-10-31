​Вручены верительные грамоты

На церемонии во дворце «Квиринале» президент Италии тепло приветствовал казахстанского посла и поздравил его с назначением, пожелав успехов в продвижении стратегического партнерства между нашими странами.

В ходе беседы с главой итальянского государства С. Нуртаев отметил высокую динамику развития двусторонних отношений в сфере политики, экономики, образования и культуры, подчеркнув, что этому во многом способствуют достигнутые на высоком уровне договоренности о стратегическом партнерстве между Казахстаном и Италией. Была особо подчеркнута необходимость придания динамики торгово-экономическому направлению сотрудничества, детально обсуждены предстоя­щие мероприятия двусторонней повестки дня. Казахстанский дипломат заверил, что будет в полной мере выполнять поставленные перед ним задачи и искать новые пути углубления и интенсификации двусторонних отношений. В свою очередь президент Италии отметил возрас­тающую роль Казахстана в современном мире, высокие темпы развития страны и подчеркнул важность дальнейшего развития дружественных отношений.