Вручены верительные грамоты Свежий выпуск 409 Анастасия ШВАРЦ

В ходе беседы, состоявшейся после церемонии, были обсуждены текущее состояние и перспективы двусторонних отношений в контексте реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита главы Чехии в Казахстан в ноябре 2014 года.

Посол отметил, что Казахстан придает большое значение развитию всесторонних отношений с Чехией и считает ее своим ключевым партнером в Центральной Европе. Он информировал чешского лидера о современном развитии Казахстана на основе программы «Нұрлы жол», предстоящих президентских выборах, мероприятиях по празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, 550-летия Казахского ханства, проведению VIII Астанинского экономического форума и V Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Дипломат подчеркнул, что официальная Астана готова и дальше укреплять взаимовыгодное сотрудничество с Прагой в двустороннем и многостороннем форматах, включая развитие диалога между Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом.

Милош Земан высоко оценил признанные достижения Казахстана на пути политической и социально-экономической модернизации, весомый вклад РК в дело укрепления региональной и международной безопасности. Лидер Чехии подтвердил намерение своей страны принять участие в международной выставке «ЭКСПО-2017» в Астане.

