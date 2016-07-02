Статьи Вручены верительные грамоты Анастасия ШВАРЦ

В ходе беседы Президент Сингапура передал свои искренние поздравления Нурсултану Назарбаеву по случаю избрания страны в непостоянные члены Совета Безо­пасности ООН на 2017–2018 годы. Он высоко оценил вклад Президента РК в процесс ядерного разоружения и нераспространения, а также значимость осуществляемых в нашей стране антикризисных реформ. Тони Танг Кенг Ям поблагодарил казахстанскую сторону за поддержу инициативы по запуску переговоров по подписанию соглашения о зоне свободной торговли между Сингапуром и Евразийским экономическим союзом и призвал Казахстан рассматривать его страну в качестве ворот в регион АСЕАН.



В свою очередь У. Сулеймен передал личные приветствия и наилучшие пожелания Правительству и народу Сингапура от имени Президента РК.

Посол акцентировал внимание на перспективах расширения сотрудничества между странами в рамках Международного финансового центра «Астана», в инфраструктурном развитии и туризме, отметив, что планирующийся запуск в 2018 году прямого авиасообщения между странами повысит уровень взаимодействия.



Казахстанский дипломат также выразил благодарность за положительное решение по участию в ЭКСПО-2017. Президент Сингапура заверил, что его страна будет представлена на выставке в Астане передовыми компаниями.



В заключение беседы Тони Тан Кенг Ям передал пожелания здоровья и дальнейших успехов Президенту Казахстана.

