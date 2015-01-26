Вручены верительные грамоты Свежий выпуск 602

В ходе церемонии монарх, отметив установившие­ся теплые и дружеские отношения между двумя странами, высоко оценил социально-экономическое развитие Казахстана и выразил надежду на дальнейшее укрепление двусторонних отношений. Он подчеркнул актуальность проводимой Президентом Нурсултаном Назарбаевым внутренней и внешней политики. Нородом Сиамони передал Главе государства искренние приветствия, наилучшие пожелания и уверения в глубоком уважении, а также пожелал всему казахстанскому народу благополучия и процветания.

В свою очередь посол РК проинформировал короля об основных тенденциях экономического развития Казахстана и возможных направлениях углубления двустороннего сотрудничества.



