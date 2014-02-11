Политика
Вручены верительные грамоты

В ходе беседы с П. Алленом посол отметил, что казахстанская сторона придает большое значение укреплению отношений с Карибским регионом, важное место в котором занимает Ямайкa. Генерал-губернатор в свою очередь подтвердил необходимость развития многопланового сотрудничества с Казахстаном.

С министром иностранных дел и иностранной торговли Ямайки сенатором Арнольдом Николсоном казахстанский дипломат обсудил перспективы дву- и многостороннего сотрудничества, в том числе поднял вопрос о взаимной поддержке в рамках Организации Объединенных Наций. Министр туризма Ямайки Вайкэм Макнейл, принимая К. Жигалова, отметил рост числа казахстанских туристов, посетивших страну в прошлом году, стороны пришли к общему мнению, что расширению сотрудничества в сфере туризма будет способствовать подписание соответствующего двустороннего соглашения между Казахстаном и Ямайкой, а также облегчение визового режима.

На встрече с министром индустрии, инвестиций и торговли Энтони Хилтоном были обсуждены перспективы развития торгово-инвестиционного партнерства. Казахстанские компании получили приглашение принять участие в развитии нового международного логистического хаба в Ямайке, который будет содействовать укреплению международных торговых сообщений и транспортировке товаров. 

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