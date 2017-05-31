Вручены верительные грамоты Статьи Юлия Магер

На церемонии в Акорде верительные грамоты Президенту вручили чрезвычайные и полномочные послы: Респуб­лики Кореи – Ким Дэ-Сик, Республики Сербии – Владан Матич, Республики Индонезии – Рахмат Прамоно, Респуб­лики Румынии– Чезар-Маноле Армяну. Глава государства поздравил послов с началом дипломатической миссии в Казахстане и выразил уверенность в том, что их деятельность будет направлена на укрепление межгосударственного сотрудничества.



Нурсултан Назарбаев отметил, что старт их работы в Казахстане приходится на начало нового исторического этапа развития нашей страны.



– Отметив 25-летие Независимости, Казахстан запустил процесс Третьей модернизации. Кроме того, в стране интенсивно идет реализация программы индустриализации. Мы приступили к духовной модернизации с целью воспитания конкурентоспособной молодежи. Конечная цель этих мер – вступление рес­публики в тридцатку развитых стран мира, – подчеркнул Глава государства.



Президент обратил внимание на внешнеполитические результаты деятельности государства, отметив инициативы Казахстана по сохранению стабильности и безопасности в регионе, а также меры по обеспечению дальнейшего развития и взаимного сотрудничества.



Нурсултан Назарбаев заявил, что наша страна полностью выполняет свои обязанности непостоянного члена Совета Безопасности ООН, активно принимает участие в процессах разрешения конфликтов во всем мире. В том числе Казахстан вносит вклад в мирное урегулирование ситуации в Сирии – впервые представители правительства и оппозиции этой страны сели за один стол переговоров именно в казахстанской столице.



– Через несколько дней в Астане нач­нется выставка «ЭКСПО-2017», в которой примут участие представители более чем 100 стран. Я верю, что вы также примете активное участие в ней, – обратился к послам Нурсултан Назарбаев.



Кроме того, Глава государства отметил результаты работы по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, эффективному использованию транзитно-транспортного потенциала страны, подчеркнул важность участия зарубежного бизнеса в реализации казахстанских проектов.



Президент обратил внимание на то, что с момента обретения независимости наша страна ведет конструктивный диалог и продвигает прагматичное сотрудничество на межгосударственном уровне. В том числе выстраивает взаимовыгодные отношения со всеми странами, которые представляют участники церемонии.



– Республика Корея является одним из ключевых партнеров Казахстана в Азии. Я высоко оцениваю результаты моего государственного визита в Сеул в ноябре прошлого года. Для экономики Казахстана Южная Корея является одним из крупных инвесторов в регионе. Усилия казахстанской дипломатии направлены на разрешение вопроса относительно ситуации с Северной Кореей исключительно путем мирных переговоров. Я верю в установление мира в этом регионе. Мы ждем Президента Мун Чже Ина с визитом в Казахстан с целью обсуждения дальнейших путей развития двусторонних отношений во всех сферах, – подчеркнул Нурсултан Назарбаев.



Глава государства отметил прогресс в отношениях Казахстана и Индонезии, обратив внимание на схожесть видения политических и международных вопросов. У наших стран также имеется высокий потенциал развития торгово-экономических связей, и Президент указал на необходимость налаживания межправительственной работы в этом направлении.



Системно и последовательно, по словам Нурсултана Назарбаева, развиваются отношения Казахстана с Республикой Сербия.



– Визиты на высоком уровне за последние два года придали хороший импульс укреплению сотрудничества между нашими странами. Мы имеем большой потенциал в дальнейшем расширении двустороннего диалога и торгово-экономических связей. Также хотел бы отметить участие нового Президента Сербии Александра Вучича в церемонии открытия выставки «ЭКСПО-2017», – сказал Нурсултан Назарбаев.



Глава государства подчеркнул, что Казахстан придает особое значение развитию отношений с Румынией. Инвестиции нашей страны в румынскую энергетическую отрасль являются показателем межгосударственной кооперации двух стран. Нурсултан Назарбаев также выразил заинтересованность в продвижении сотрудничества между Астаной и Бухарестом на высоком уровне.



В заключение Глава государства еще раз поздравил дипломатов с началом их миссии в Казахстане и пожелал успехов и плодотворной работы во благо укрепления сотрудничества.



После церемонии дипломаты отметили, что их страны также удаляют большое внимание развитию сотрудничества с Казахстаном и пообещали на своих постах сделать все необходимое для укрепления и расширения взаимовыгодных межгосударственных связей.



Так, посол Республики Кореи Ким Дэ-Сик отметил, что с момента установления 25 лет назад дипломатических контактов отношения между нашими странами последовательно развивались и в 2009 году вышли на новый уровень – уровень стратегического партнерства. По мнению дипломата, движущей силой в укреплении двусторонних связей является конструктивный диалог на высшем уровне, взаимные визиты и дружеские отношения между главами двух государств.



Также посол обратил внимание на то, что ценный вклад в развитие сотрудничества двух стран вносит корейская диаспора в Казахстане. Кроме того, дипломат напомнил: Южная Корея активно готовится к участию в выставке «ЭКСПО-2017», на которой представит новейшие технологии в области энергетики.



Посол Сербии Владан Матич отметил интенсивное развитие казахстанско-сербских взаимоотношений в течение последних нескольких лет. Он подчеркнул, что в Сербии высоко ценят проводимую нашей страной взвешенную внутреннюю и внешнюю политику, и для его страны Казахстан – самый важный партнер в регионе Центральной Азии. Дипломат пообещал: со своей стороны он сделает все необходимое, чтобы продолжать позитивную тенденцию развития двусторонних взаимоотношений.



Посол Индонезии Рахмат Прамоно рассказал, что в беседе с Главой нашего государства он передал наилучшие пожелания и личные приветствия от руководителя Индонезии, адресованные Президенту РК и народу страны. Он также отметил: его восхищает умелое и мудрое руководство страной, которое позволило Казахстану достичь значительного прогресса в развитии, подчеркнул важную роль республики в сохранении стабильности в регионе и ее вклад в достижение мира и процветания в глобальном масштабе.



По словам дипломата, за последние пять лет двусторонние отношения между Индонезией и Казахстаном получили широкое развитие в различных сферах, охватывая политические, экономические, социальные и культурные аспекты, но вместе с тем по-прежнему есть значительный потенциал для дальнейшего наращивания сотрудничества, который предстоит развивать на взаимовыгодной основе.



Посол Румынии Чезар-Маноле Армяну подчеркнул, что надеется за время своей миссии в Казахстане расширить, углубить и укрепить существующие отношения между правительствами и народами двух стран во всех сферах, сосредоточив внимание на экономических отношениях, торговле, инновационных технологиях и человеческих ресурсах, сотрудничестве в области образования, науки, культуры и спорта.



По его словам, программы и инициативы, выдвинутые Президентом РК, такие как Стратегия-2050, «Нұрлы жол», Пять институциональных реформ и комплексная модернизация, предлагают в этих направлениях многочисленные возможности. Кроме того, румынский дипломат поделился новостью о том, что недавно Румыния ратифицировала Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Европейским союзом.

