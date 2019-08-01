​Вручил верительные грамоты

В Душанбе состоялась торжественная церемония вручения верительных грамот послом Казахстана в Таджикистане Аскаром Тажибаевым Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону.

В ходе церемонии Эмомали Рахмон отметил высокий уровень казахстанско-таджикских отношений, выразив готовность к дальнейшему наращиванию взаимовыгодных, традиционно дружественных связей между двумя странами. Глава Таджикистана передал добрые пожелания Первому Президенту РК – Елбасы ­Нурсултану ­Назарбаеву и Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, а также пожелал новому послу успешной и плодо­творной работы на благо укрепления казахстанско-таджикского сотрудничества.

В свою очередь Аскар Тажибаев заверил Президента Таджики­стана в том, что посольство будет прилагать все усилия для выполнения задач, определенных лидерами двух стран, по укреплению и расширению многовековых уз братства и дружбы между двумя государствами.