​Вручил верительные грамоты

Адиль Мирасов

В Душанбе состоялась торжественная церемония вручения верительных грамот послом Казахстана в Таджикистане Аскаром Тажибаевым Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону.

В ходе церемонии Эмомали Рахмон отметил высокий уровень казахстанско-таджикских отношений, выразив готовность к дальнейшему наращиванию взаимовыгодных, традиционно дружественных связей между двумя странами. Глава Таджикистана передал добрые пожелания Первому Президенту РК – Елбасы ­Нурсултану ­Назарбаеву и Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, а также пожелал новому послу успешной и плодо­творной работы на благо укрепления казахстанско-таджикского сотрудничества.

В свою очередь Аскар Тажибаев заверил Президента Таджики­стана в том, что посольство будет прилагать все усилия для выполнения задач, определенных лидерами двух стран, по укреплению и расширению многовековых уз братства и дружбы между двумя государствами.

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