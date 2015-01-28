Вручили ключи от спецтехники Свежий выпуск 601 Асет КАЛЫМОВ, Талдыкорган

Как отмечалось на церемонии, материально-техническая база правоохранительных служб укрепляется из года в год. Очередная модернизация автопарка позволит стражам порядка улучшить безопасность на трассах Жетысу, повысить раскрываемость преступлений. Спасатели смогут более оперативно выполнять возложенные на них задачи.

Примечательно, что все транспортные средства, поступившие на баланс спецподразделений, отечественного производства. Легковые авто марок SsangYong Kyron и Peugeot 301 изготовлены на костанайском заводе «АгромашХолдинг». Они укомплектованы светодиодной и сигнальной системами. Модернизированные пожарные машины Iveco, выпущенные компанией «СарыаркаАвтоПром», также оснащены современным оборудованием для выполнения работ по тушению пожаров и спасению людей в высотных зданиях.



