Он родился в 1923 году, на фронт попал в 18 лет, служил командиром отделения связи. Валентин Иванович имеет много наград, среди них два ордена и множество медалей за ратные и трудовые подвиги. Ветеран поделился с гостями своими воспоминаниями о военном и мирном времени. После войны фронтовик поступил в Петропавловский педагогический институт, работал учителем географии, завучем и директором школы.

Руководитель управления внутренней политики Айна Мусралимова и заместитель руководителя департамента госслужбы Ерлаз Жайыкбаев пожелали Валентину Ивановичу крепкого здоровья и долголетия, поблагодарили за проявленное мужество, вручили подарок и цветы.