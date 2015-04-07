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Вручили юбилейные медали
Вадим МАХИН, Алматы
Удостоверения, вручавшиеся в Генеральном консульстве РФ в рамках празднования 70-летия Победы, подписаны президентом России Владимиром Путиным. Напомним, на высоком уровне достигнута договоренность, что в канун юбилея во всех странах СНГ памятные медали будут вручены ветеранам войны за подписью глав соответствующих государств.
Генеральный консул РФ в Алматы Алексей Демин, вручая награды, поблагодарил фронтовиков за их преданность Родине, за подвиги, которые они совершили на полях сражений. Лаконичны были рассказы ветеранов о боевых годах.
Алматинец Василий Зинченко после окончания в Омске 6-месячных подготовительных курсов попал на Сталинградский фронт. Затем 18-летний сержант-разведчик вместе с бойцами 4-й гвардейской армии освобождал Украину, Польшу. В апреле 1945 года вышли на берег реки Эльба, южнее Берлина, где и встретили День Победы. Его подвиги отмечены орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, орденом Славы III степени, многочисленными медалями. После войны Василий Иванович освоил профессию шофера, женился и вот уже 66 лет живет в здравии и согласии со своей супругой Марией Георгиевной. У них четверо детей, 4 внука и 3 внучки, 12 правнуков.
Как отметил на встрече заместитель начальника департамента по делам обороны Алматы полковник Ермухан Аспанбетов, в городе сейчас проживают 835 ветеранов войны. И о каждом можно писать книги, в том числе и о тех, кто был приглашен на торжество в российское консульство. Это – зенитчица 308-го отдельного артиллерийского дивизиона 1-го Украинского фронта Серафима Минаева, лейтенант Константин Макаревич, который закончил войну в Кенигсберге начальником разведки дивизиона, и другие. Показательно, что Константин Григорьевич под патронатом Генерального консульства РФ готовит к изданию книгу воспоминаний о своем боевом пути. Презентация ее ожидается в канун 70-летия Победы.

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