Все AI-фильмы в гости к нам!

Креативная индустрия
Елена Левкович
корреспондент отдела политики

Авторы из 125 стран подали 8 тыс. заявок на участие в Astana AI Film Festival

фото организаторов

Этот фестиваль стал крупнейшим конкурсом AI-кинолент в мире и собрал в Казахстане новое международное сообщество авторов. Прием заявок продолжался 154 дня – с 7 апреля по 8 сентября.

Как рассказал на пресс-конференции со­основатель и председатель совета AAIFF Алмас Жали, присланные заявки – не просто отдельные AI-эксперименты, а полноценные кинофильмы со сложными сюжетами и интересными персонажами. Наибольшее количество заявок поступило из США – 1 395 работ. Вторыми по активности и креативности оказались наши соотечественники – 829, далее идут Индия – 702, Китай – 550, Южная Корея – 349. В первой десятке претендентов значатся и соз­датели AI-контента из Бразилии, Великобритании, Франции, Индонезии и Японии.

Своими впечатлениями от просмотренного материала поделился сооснователь и креативный директор Astana AI Film Festival Айзатулла Хуссейн. По его словам, все работы абсолютно разные: кто-то из креаторов попытался поддержать стиль традиционного синематографа, а кто-то зашел необыкновенно далеко в своих экспериментах. Поэтому и говорить об определенных трендах не приходится: они просто не успевают складываться, настолько все динамично меняется буквально каждый день.

При этом и тематически работы очень разные – от добрых мультфильмов до ужастиков. Отечественные ИИ-режиссеры больше тяготеют к миксам, например, сочетанию роботов и степных пейзажей.

В конкурсе есть разделение на программы – тематическая и открытая, с разными суммами выигрыша. По второй и поступила большая часть работ – 4 929, то есть без каких-либо ограничений по тематике. Остальные уложились в заданное направление – The Future Worth Living In, что можно перевести как «Будущее, в котором стоит жить». Всего же на фестивале будут представлены киноработы в 19 жанрах.

Алмас Жали сделал особый акцент: помимо начинающих креаторов в конкурсе принимают участие и маститые в сфере ИИ авторы. Например, The DOR Brothers – одна из самых известных в мире студий AI-продакшна.

Призовой фонд Astana AI Film Festival составляет 1 млн долларов, из них 750 тыс. предусмот­рены для основной тематической программы, остальные распределят в открытой секции по пяти номинациям: «Лучший персонаж», «Лучшая режиссура», «Лучший визуальный язык», «Лучшая история» и «Лучшая концепция». Но это лишь часть фестивального фонда: еще 1 млн долларов заготовлен в качестве отдельного инвестиционного капитала для наиболее перспективных AI-команд. Его предоставил основатель The Network School, предприниматель и инвестор Баладжи Сринивасан.

– Мы хотим, чтобы сильные проекты получили продолжение после фестиваля. Инвестиционный капитал позволит авторам продолжить производство, масштабировать проекты и развивать их уже из Казахстана. Для этого отобранные команды смогут стать участниками Astana Hub, – пояснил Айзатулла Хуссейн.

Оценивать участников будут сразу несколько судей, среди них – бывший генеральный директор ЮНЕСКО и экс-министр культуры Франции Одри Азуле, декан Института исследований искусственного интеллекта China Film Group Ма Пин.

Astana AI Film Festival пройдет с 1 по 3 октября в рамках AI Month, став частью целой серии мероприятий, посвященных искусственному интеллекту. В программе фестиваля в эти дни – показ фильмов финалистов на большом экране, а также деловые сессии, панельные дискуссии и мастер-классы для авторов и представителей индустрии. Завершится событие церемонией награждения победителей.

#фестиваль #креативная индустрия #Astana AI Film Festival

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