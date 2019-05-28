​Все бесплатно

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Елена Ульянкина

Социальный магазин в селе Аксу-Аюлы, что находится в 120 км от Караганды, создан по инициативе районных властей и благотворительного фонда «Ақтілеу». Помещение для него предоставил местный предприниматель Рахметкали Мусаханов. С арендаторов, которые помогают малоимущим семьям, он не берет арендную плату. Так бизнесмен проявляет социальную ответственность перед односельчанами.

– Отдел соцзащиты уже закрепил за социальным магазином 30 малообеспеченных семей, в дальнейшем их количество увеличится, – сообщили в акимате Шетского района. – Здесь они каждый месяц бесплатно получают продукты питания, одежду и обувь. Сельчанам уже выдали 10 кг муки высшего сорта, 10 кг картофеля, 3 кг сахара, 3 кг рожек, чай и подсолнечное масло. В ближайшее время они могут получить одежду, обувь и бытовую технику.

Масло, сахар, муку, крупы и другие продукты для социального магазина закупает фонд «Ақтілеу». На это идут пожерт­вования недропользователей и предпринимателей. Картофель поставляет семеноводческое хозяйство «Шерубай Су». Одежду, обувь и мелкую бытовую технику в магазин приносят сельчане и руководители местных организаций. Здесь есть специальный журнал, в котором любой посетитель может оставить заявку на необходимый ему товар.

Власти Шетского района планируют открыть бесплатные социальные магазины в поселке имени Сейфуллина, в Агадыре, Акжале и Мойынты.

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