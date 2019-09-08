В мире
Все больше беспилотных автобусов появляется на улицах европейских городов
В эстонской столице – Таллине и польском Гданьске запустили в тестовом режиме беспилотные автобусные маршруты, передает 24.kz.   

Власти этих городов стремятся таким образом избавиться от пробок и сократить количество автомобилей на улицах. В Таллине такой беспилотный пассажирский транспорт курсирует между трамвайной остановкой в парке Кадриорг и художественным музеем Куму. Муниципальные власти отмечают, что в будущем году они запустят шесть таких машин.

"Беспилотная технология радикально меняет характер городских пассажирских перевозок. Мы уже хорошо представляем себе, что и как предстоит делать. Проект будет расширяться", – отметил управляющий новыми проектами Яагуп Айнсалу.

А в польском Гданьске беспилотные автобусы начали курсировать по улице Карвеньской. Основные пользователи этого транспорта – посетители здешнего зоопарка.

К слову помимо Эстонии и Польши, в проекте ЕС по внедрению экологически чистых и "умных" средств передвижения участвуют Финляндия, Латвия, Германия и скандинавские страны.

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