Все больше беспилотных автобусов появляется на улицах европейских городов
В эстонской столице – Таллине и польском Гданьске запустили в тестовом режиме беспилотные автобусные маршруты, передает 24.kz.
Власти этих городов стремятся таким образом избавиться от пробок и сократить количество автомобилей на улицах. В Таллине такой беспилотный пассажирский транспорт курсирует между трамвайной остановкой в парке Кадриорг и художественным музеем Куму. Муниципальные власти отмечают, что в будущем году они запустят шесть таких машин.
"Беспилотная технология радикально меняет характер городских пассажирских перевозок. Мы уже хорошо представляем себе, что и как предстоит делать. Проект будет расширяться", – отметил управляющий новыми проектами Яагуп Айнсалу.
А в польском Гданьске беспилотные автобусы начали курсировать по улице Карвеньской. Основные пользователи этого транспорта – посетители здешнего зоопарка.
К слову помимо Эстонии и Польши, в проекте ЕС по внедрению экологически чистых и "умных" средств передвижения участвуют Финляндия, Латвия, Германия и скандинавские страны.