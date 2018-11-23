Все больше казахстанцев отказываются от вакцинации против инфекционных заболеваний

Фото из открытых источников
В Министерстве здравоохранения РК встревожены ростом числа людей, отказавшихся от вакцинации против инфекционных заболеваний. Об этом в ходе заседания "О вопросах совершенствования охраны общественного здоровья" в Мажилисе Парламента сообщила вице-министр МЗ РК Ляззат Актаева, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
"Ежегодно в Казахстане против инфекционных заболеваний прививаются более 5 миллионов человек, в том числе детей 1,3 миллиона. Вызывает тревогу число населения, которые отказываются от профилактических прививок. На 1 ноября 2018 года отказались от прививок из числа подлежащих вакцинации 14 823 человека. Здесь большое значение имеет информационно-разъяснительная работа, что позволяет увеличивать число привитых людей, среди тех, кто отказывался. За девять месяцев 2018 года это 2 473 человека", – сообщила Актаева.
В свою очередь председатель ОО "Вакцинология " Айнагуль Куатбаева рассказала, в каких регионах больше всего отказываются от прививок.
"Мы видим динамику роста отказов от профилактических прививок. Лидирующую позицию занимает доля отказывающихся от вакцинации в Алматы, Актюбинской, Карагандинской и Западно-Казахстанской областях. Хотя в Казахстане доля отказывающихся от вакцинации в целом 0,4 процента, но нас тревожит, в первую очередь, динамика роста и то, что отказывающиеся сосредоточены на определенных территориях, и на фоне отказов от вакцинации наблюдается рост числа случаев среди отказывающихся. В 2016 году 40 процентов заболевших корью – это не привитые в результате отказов, в 2017 году – 40 процентов детей, заболевших корью также не привитые, 67 процентов случаев заболевания от столбняка", – проинформировала Куатбаева.
По ее мнению, очень важно предупреждать инфекционные заболевания, а значит необходимо увеличивать информационную поддержку и формировать солидарную ответственность граждан за общественное здоровье.
"С учетом масштабности вопроса мы предлагаем проработать вопрос недопущения в детские учреждения, школьные коллективы не вакцинированных детей. Предполагаем, что они представляют риск для организованного коллектива", – сказала Куатбаева.
Специалист отметила, что вакцинация – это вопрос солидарной ответственности населения за индивидуальное и общественное здоровье.
"Если не привитый человек несет за собой риск общественному здоровью наряду с общественным порицанием должны быть какие-то юридические механизмы для того, чтобы он нес ответственность за здоровье населения. Это обязательно будет обсуждаться как с населением. Эксперты поднимают вопрос, что есть риск. Задача, что законодательно все риски были отрегулированы", – заключила она.