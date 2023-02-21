Всё больше родителей в Казахстане отказываются вакцинировать своих детей

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«К сожалению, в последние годы увеличилось количество граждан, отказывающихся от вакцинации. 6 тысяч превышает количество таких лиц», – заявила руководитель управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана Нуршай Азимбаева на брифинге в СЦК.

Медики со своей стороны проводят разъяснительную работу.

«Те родители, которые отказываются от вакцинации, не понимают, как тяжело протекают инфекции, каковы последствия. Мы выясняем, по какой причине они отказываются от вакцинации. Учитывая все факторы, подключаем к разъяснительной работе теологов», – добавила она.

Заведующая кафедрой детских инфекционных болезней НАО «Медицинский университет Астана» Динагуль Баешева напомнила о важности прививок.

«Сколько детей заболели в 2018-2019 годах при вспышке краснухи? Сколько скончались? Многие стали инвалидами? Даже если взять коронавирус, мы проверили, сколько людей оказались в реанимации, сколько скончались. Ни один человек, получивший вакцину, не умер. Это не говорит о том, что после вакцины ты не заболеешь, но заболевание протекает в более легкой форме», – отметила она.