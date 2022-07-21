Проблемная зона
Все будет, но не быстро
Елена Левкович

Очередники бюджетной жилищной программы оказались заложниками обстоятельств.

Возле отделения Отбасы банка по улице Кошкарбаева собрались заемщики – они посчитали, что их проблему пора озвучить широкой общественности. Как оказалось, еще весной этот банк провел конкурс для очередников в столице. Его прошли около 150 человек, которые получили предварительные займы. Чуть позже они заключили договоры купли-продажи с Жилфондом, готовились к скорому новоселью, предвкушая, что дети пойдут в новые школы и садики.

Но все сложилось совсем не так. На дворе июль, а заемщики по-прежнему ютятся по съемным квартирам, хотя многим из них недавно в Жилфонде уже одобрили жилищные сертификаты, которыми получатели должны воспользоваться в течение 15 дней после поступления средств на счет. Причина – нет финансирования для кредитования и выдачи ипотечных займов по Государственной программе «Нұрлы жер», а точнее, по направлению «Шаңырақ».

Люди возмущены: в банке конкурс проводили, зная, что денег нет. И можно было бы и подождать, но беда в том, что на исходе сроки действия сертификатов, продлить которые невозможно!

Гульнара Бисембина, одна из заемщиков, расстроена подобной неразберихой:

– Заявки подали в мае, подтвердили платежеспособность, после чего с нами заключили договоры купли-продажи, – рассказывает женщина. – Мы так радовались, что прошли этот конкурс, а в итоге остались заложниками каких-то внутренних неразрешимых проблем. Мы не знаем, кто прав, кто виноват, нас просто гоняют с одного угла в другой. Сроки нам тоже не говорят. В Жилстрое мы уже даже заплатили сотрудникам за проделанную работу, лично я отправила на счет за услуги 55 тысяч тенге, но в итоге никто ничего не выдал!

Спустя буквально несколько минут к собравшимся вышел директор центрального столичного филиала Жансултан Матаев и предложил продолжить разговор в кабинете. Он не стал отрицать, что денежных средств – а это ни много ни мало около 200 млрд тенге в масштабах республики – на скорейшее исполнение программы действительно нет, слишком много желающих оказалось. Единственный выход для банка и очередников – финансирование последних за счет собственных возвратных средств. Но разом их на всех не хватит, придется набраться терпения.

– Сейчас у нас образовалось 500 миллионов возвратных средств, мы сформировали спис­ки из 50 заемщиков, мы их первыми и вызвали. На следующей неделе будут еще поступления – пригласим новых очередников. Другого выхода нет. Обманывать, называть какие-то конкретные даты я не могу. Понимаю, что скоро начнется учебный год, что нужны садики возле дома, но прошу вас – потерпите немного, – развел руками глава филиала.

Что касается тех самых жилищных сертификатов, грозящих сгореть по срокам, то очередников успокоили представители управления жилья: даже если сертификат потеряет свою свежесть, получить его заново проблем не составит. Тем более тем, кто сейчас оказался в таком подвешенном состоянии, – им они будут выданы в первую очередь.

Популярное

Все
Новая волна технарей появится в Казахстане
Здесь зарождалась степная демократия
Посмотрите, как используется земля
Когда долги бросают в холод
Важнейшие направления развития Жетысу заинтересовали мировые финансовые организации
В контексте «слышащего государства»
...Раздавался топор дровосека
Показали товар лицом
Художник, который рисует время
Путешествие по родному краю
Здесь время не властно
Стремление к свету
Эстафету – молодым
Не «диктуют», а разъясняют
На цифровых платформах
Дадут возможность трудоустроиться
С учетом стандартов GRI
Счастье в доме
Причастность каждого
Защити себя от вируса
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Закон Республики Казахстан
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Прием документов на присуждение образовательных грантов стартовал в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 июля
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Как Казахстану привлечь зарубежные компании на свою территорию
Аким ВКО озвучил свою заработную плату
Плохо и может стать хуже: чем грозит продление военного конфликта в Украине до зимы
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 июля
Жуткое убийство из прошлого
Непривычную резкость оценок Токаева на заседании Правительства отметил доктор экономических наук
Двух парней жестоко избили из-за небольшого ДТП в Алматы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 июля
Новый прогноз по коронавирусу на три месяца озвучили в Минздраве Казахстана
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Что происходит с тенге – свежие данные
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения

Читайте также

Проблемная зона
Горят отходы
Проблемная зона
Беда от нереального тарифа
Проблемная зона
Кто хозяин земли?
Проблемная зона
И так сойдет?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]