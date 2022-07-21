Все будет, но не быстро

Очередники бюджетной жилищной программы оказались заложниками обстоятельств.

Возле отделения Отбасы банка по улице Кошкарбаева собрались заемщики – они посчитали, что их проблему пора озвучить широкой общественности. Как оказалось, еще весной этот банк провел конкурс для очередников в столице. Его прошли около 150 человек, которые получили предварительные займы. Чуть позже они заключили договоры купли-продажи с Жилфондом, готовились к скорому новоселью, предвкушая, что дети пойдут в новые школы и садики.

Но все сложилось совсем не так. На дворе июль, а заемщики по-прежнему ютятся по съемным квартирам, хотя многим из них недавно в Жилфонде уже одобрили жилищные сертификаты, которыми получатели должны воспользоваться в течение 15 дней после поступления средств на счет. Причина – нет финансирования для кредитования и выдачи ипотечных займов по Государственной программе «Нұрлы жер», а точнее, по направлению «Шаңырақ».

Люди возмущены: в банке конкурс проводили, зная, что денег нет. И можно было бы и подождать, но беда в том, что на исходе сроки действия сертификатов, продлить которые невозможно!

Гульнара Бисембина, одна из заемщиков, расстроена подобной неразберихой:

– Заявки подали в мае, подтвердили платежеспособность, после чего с нами заключили договоры купли-продажи, – рассказывает женщина. – Мы так радовались, что прошли этот конкурс, а в итоге остались заложниками каких-то внутренних неразрешимых проблем. Мы не знаем, кто прав, кто виноват, нас просто гоняют с одного угла в другой. Сроки нам тоже не говорят. В Жилстрое мы уже даже заплатили сотрудникам за проделанную работу, лично я отправила на счет за услуги 55 тысяч тенге, но в итоге никто ничего не выдал!

Спустя буквально несколько минут к собравшимся вышел директор центрального столичного филиала Жансултан Матаев и предложил продолжить разговор в кабинете. Он не стал отрицать, что денежных средств – а это ни много ни мало около 200 млрд тенге в масштабах республики – на скорейшее исполнение программы действительно нет, слишком много желающих оказалось. Единственный выход для банка и очередников – финансирование последних за счет собственных возвратных средств. Но разом их на всех не хватит, придется набраться терпения.

– Сейчас у нас образовалось 500 миллионов возвратных средств, мы сформировали спис­ки из 50 заемщиков, мы их первыми и вызвали. На следующей неделе будут еще поступления – пригласим новых очередников. Другого выхода нет. Обманывать, называть какие-то конкретные даты я не могу. Понимаю, что скоро начнется учебный год, что нужны садики возле дома, но прошу вас – потерпите немного, – развел руками глава филиала.

Что касается тех самых жилищных сертификатов, грозящих сгореть по срокам, то очередников успокоили представители управления жилья: даже если сертификат потеряет свою свежесть, получить его заново проблем не составит. Тем более тем, кто сейчас оказался в таком подвешенном состоянии, – им они будут выданы в первую очередь.