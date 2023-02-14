"Всех наградят" – Токаев поблагодарил казахстанских спасателей и медиков в Турции

По словам президента, после возвращения в Казахстан спасатели и медики, которые днем и ночью трудились в Турции, будут представлены к наградам.

Фото пресс-службы МЧС РК

Все спасатели и медики из Казахстана, которые помогают в Турции после разрушительного заемлетрясения, будут представлены к наградам. Об этом сообщил глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая перед курсантами Академии гражданской защиты имени М.Габдуллина, в ходе рабочей поездки в Акмолинскую область, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Вы знаете, что недавно в Турции произошло разрушительное землетрясение. По моему поручению в братскую страну была направлена группа казахстанских спасателей и медиков. Среди них есть и специалисты из Акмолинской области – 18 человек. Наши спасатели помогли многим людям", – сказал президент.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил всех казахстанцев, которые днем и ночью трудились в Турции.

"После благополучного возвращения на родину все они будут представлены к наградам", - добавил глава государства.

Накануне пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РК опубликовала видео, как казахстанские спасатели в Турции разбирают обломки разрушенного землетрясением жилого дома в поисках пострадавших.