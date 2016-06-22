​Все дело в Бейле

Настоящий сюрприз преподнесла сборная Уэльса на продолжающемся первенстве Европы, с первого места пройдя в следующий этап. Несмотря на то что для валийцев этот турнир стал дебютным, о них уже говорит весь мир, особенно после победы над крепкой Словакией.

Не делая на них ставки, многие просчитались, забыв о том, что ведет эту команду к новым высотам звезда мадридского «Реала» Гарет Бейл. При этом сборная, конечно, не команда одного игрока, а единая дружина, настойчиво пробивающаяся к заветной цели, что и показала игра с Россией.

Первый гол в игре был забит уже на 11-й минуте после выхода хавбека лондонского «Арсенала» Аарона Рэмзи один на один с вратарем россиян Игорем Акинфеевым. Вторая результативная атака состоялась еще через 9 минут, когда игроки сборной России крайне неудачно сыграли против мчавшегося вперед Нила Тейлора и вновь оставили островитян один на один с голкипером.

Ну и не мог в этот день не отличиться и Гарет. На 67-й минуте Аарон Рэмзи опять издевательски провел российских защитников и выдал выверенную передачу на Бэйла. Последний лишь два раза коснувшись мяча отправил его точно в сетку. Итак, Россия в последнем матче на Евро потерпела сокрушительное поражение (0:3) и отправилась домой. Какие выводы извлекут из этого наши соседи, мы узнаем уже в ближайшие месяцы. Ведь не стоит забывать, что уже не за горами 2018 год, когда чемпионат мира впервые в истории будет проведен именно в этой стране.

А в это время в параллельном матче группы B сборные Словакии и Англии также боролись за прямую путевку в следующий раунд. Шансов на победу в игре было больше у последних, но сборную «Трех львов» подводила реализация моментов. Встреча так и закончилась со счетом – 0:0, что позволило англичанам пройти в плей-офф.

Таким образом, Уэльс с шестью очками занял первое место и вышел в 1/;8 финала. Второй стала Англия (пять очков), а сборная Словакии, имеющая четыре очка, также имеет возможность продолжить участвовать на Евро-2016, став третьей в группе.

Напомним, что в плей-офф Евро-2016 выходят по две команды из группы и четыре лучших из тех, кто занял третье место.