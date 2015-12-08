​Все дело в… фартуке

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Палата предпринимателей области стала центром необычного налогового спора. Этому даже было посвещено заседание Совета по защите прав предпринимателей, где рассматривался вопрос по неправильному присвоению кода ТН ВЭД поставщику медицинских товаров.

Как известно, при рентгенологических обследованиях пациенты и персонал подвергаются воздействию рентгеновского излучения, имеющего вредное воздейст­вие на организм человека. Ограничить его призваны средства защиты. Они под­разделяются на стационарные (двери, ставни, окна), передвижные (ширмы) и индивидуальные (фартуки, воротники, шапки и т. п.). К сожалению, на территории Казахстана ни одна фирма не изготавливает данные изделия, и их медицинские учреждения в основном закупают у иностранных фирм. Этим и занимается местная фирма ТОО «Компания «Медсервис ПВЛ».

В октябре 2014 года департамент таможенного контро­ля по Павлодарской области дал этому товариществу зак­лючение по коду ТН ВЭД ТС (внешнеэкономической деятельности) на товар, где рентгенозащитные изделия, а именно – специальные фартуки и юбки – были отнесены к предметам одежды для мальчиков и девочек по коду: 6210, 5602. Следовательно, данный товар не мог быть освобожденным от уплаты НДС.

Здесь надо пояснить, что при таможенном декларировании каждому товару прис­ваивается код в соответствии с единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ТС (ТН ВЭД). От заявленного кода зависит правильность определения ставки таможенных пошлин и налогов, подлежащих уплате, правомерность применения запретов и ограничений, предоставление льгот и многое другое.

В июле текущего года при повторном обращении ТОО вновь получило ответ, но уже от департамента государственных доходов по Павлодарской области Комитета государственных доходов МФ РК, в котором вновь было сообщено, что данные товары, указанные в заключении по коду ТН ВЭД, относятся к предметам одежды.

На это в ТОО «Компания «Медсервис ПВЛ» утверждают, что при определении кода изделия уполномоченным органом неверно истолкованы характеристики заявленного к декларированию товара. На первом плане должно быть предназначение изделия, а потом уже то, из чего он был изготовлен. По логике – дело осталось за малым: всего лишь устранить первоначальную ошибку. Но департамент госдоходов не отходит от своей позиции. Тем более что фирма проиграла суд первой инстанции.

Товарищество, пытающееся найти истину, – обжаловало решение суда. Но теперь представителям Компании «Медсервис ПВЛ» говорят, что просто так никто изменить код не может. Это делается только по решению суда или евразийской экономической комиссии.

То есть поскольку Казахстан является членом ЕЭАС, то разрешение подобных спорных вопросов выносится на обсуждение международной комиссии, состоящей из стран – участников ВЭД. Представители ТОО отправили полный пакет документов в Россию, Беларусь, Армению и Кыргызстан. Свое мнение пока прислала только Армения. Тамошние специалисты согласны с тем, как код определила Компания «Медсервис ПВЛ». Из России пришел ответ, что им представлено недостаточно сведений, и товарищество отправило запрос повторно.

– Нам, – как говорят в ТОО, – важно мнение именно российских коллег, поскольку у них достаточно опыта работы с поставками этих изделий.

…Конечно, можно сказать, что это – спор двух субъектов бизнеса и внешнеэкономической деятельности, государственной и частной структуры. Но не все так просто. Департамент госдоходов заинтересован в наращивании получения налогов, бизнес-фирма – в том, чтобы они были меньше и определялись объективно. А нам, пациентам, этот спор далеко не безразличен, так как сумма налогообложения или ее отсутствие на медоборудование, лекарства и медицинские изделия напрямую влияют на цены медицинских услуг, их качество и затраты государства на данную отрасль.

