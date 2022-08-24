Свежий выпуск
Все для людей
Лилия Сыздыкова

Члены мобильных общественных приемных партии «AMANAT» посетили Северо-Казахстанскую и Атыраускую области.

За день партийцы побывали в четырех отдаленных населенных пунктах, где к ним на прием пришли порядка 60 граждан.

Водоснабжение, ремонт дорог, уличное освещение, трудоустройство и поддержка бизнеса – с такими проблемами обратились жители Айыртауского района Северо-Казахстанской области.

Так, жительница села Антоновка Ирина Екименко подняла вопрос строительства нового водопровода. По ее словам, действующим коммуникациям более 40 лет, они изношены на 90%.

– Я обратилась в общественную приемную, и мне сообщили, что через два месяца будет готово ПСД, а в ноябре состоится запрос денег из бюджета, – рассказала Ирина Екименко.

В Атырауской области в Исатайском районе на прием пришли более 30 человек. Среди наиболее актуальных они подняли вопросы, касающиеся ремонта дорог, благоустройства сел и строительства социально значимых объектов.

Жительница Тущыкудыкского сельского округа, пенсионерка Багила Ибраимова обратилась по вопросу строительства перехода для скота через автомобильную трассу.

– Я пришла в партию «AMANAT» от имени жителей нашего села. В связи с реконструкцией трассы Атырау – Астрахань, проходящей через наше село, необходим переход для скота. Место определено. Однако мы хотим, чтобы наш вопрос не остался в стороне и его решение было проконтролировано, – подчеркивает она.

Местный житель Калидолла Кадиров обратился к аманатовцам по проблеме нехватки пастбищных угодий. Он рассказал, что в близлежащем пруде нет воды, поэтому приходится угонять скот в соседние села в поисках влаги и травы.

– Мы хотим, чтобы на территории села было место, где можно пасти и поить скот. Некоторые земли заняты и окружены частными хозяйствами. Партия «AMANAT» поднимает данный вопрос на уровне республики. Поэтому мы верим в решение данного вопроса, – отметил посетитель общественной приемной.

Выезды мобильных общественных приемных в отдаленные населенные пункты продолжаются с весны. Сейчас идет уже второй этап их работы (начался 4 июля). По словам руководителя Республиканской общественной приемной «AMANAT» Алии Садырбаевой, в рамках второго этапа партийцы побывали в 131 сельском округе, приняли около тысячи человек. Порядка 25% вопросов решаются сразу же, остальные берутся на контроль, отметила она.

В целом, по данным партии, с начала года в общественные приемные «AMANAT» обратилось более 91 тыс. человек. Руководителями государственных органов и депутатами разных уровней проведено свыше 18 тыс. приемов, в ходе которых было принято более 46 тыс. человек.

Популярное

Все
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Хроники коммунальной реформы
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
В Усть-Каменогорске осужденным пытались передать запрещенные предметы с помощью дрона
Все лето в водной блокаде
Не только пить, но и платить
Услуги нет, но вы ждите
Эпоху средневековья отражал фестиваль древних технологий DESHT-THOR
Сказка про битумного бычка
Надежда на жизнь
Качай танцпол, нефть, озера
Подарок малой родине
Союз домбры и слова
Вдохнуть жизнь в села
Музыка на склоне гор
Не просто матч, а суперигра!
Земледелие с приставкой «smart»
Чтобы не дорожало
Контракты на «заморозку» цен
Важность межрелигиозного диалога
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
О новшествах в новом учебном году рассказали профильные министерства
За сорок лет школа в селе Достык ни разу капитально не ремонтировалась
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Мужчину изрезали ножом на автовокзале в Жетысуской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 августа
Какой будет осень-2022 в Казахстане, рассказали синоптики
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
Завершились съемки японско-казахстанского фильма «Маленький самурай»
Регистрацию водителей в приложении Яндекс GO предложил изменить Мусин
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по спидкубингу
Новое постановление санврача заработало в Нур-Султане
Ребенка сбили насмерть во дворе дома в Нур-Султане
Работники спецЦОНов с полицейскими обогащались на незаконной регистрации авто
Сокровища курганов Сарыарки
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Дворец на разграбление
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана

Читайте также

Свежий выпуск
Одна запись в трудовой книжке
Свежий выпуск
Подарок малой родине
Свежий выпуск
Спортивные планы
Свежий выпуск
Важность межрелигиозного диалога

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]