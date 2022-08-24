Все для людей

Члены мобильных общественных приемных партии «AMANAT» посетили Северо-Казахстанскую и Атыраускую области.

За день партийцы побывали в четырех отдаленных населенных пунктах, где к ним на прием пришли порядка 60 граждан.

Водоснабжение, ремонт дорог, уличное освещение, трудоустройство и поддержка бизнеса – с такими проблемами обратились жители Айыртауского района Северо-Казахстанской области.

Так, жительница села Антоновка Ирина Екименко подняла вопрос строительства нового водопровода. По ее словам, действующим коммуникациям более 40 лет, они изношены на 90%.

– Я обратилась в общественную приемную, и мне сообщили, что через два месяца будет готово ПСД, а в ноябре состоится запрос денег из бюджета, – рассказала Ирина Екименко.

В Атырауской области в Исатайском районе на прием пришли более 30 человек. Среди наиболее актуальных они подняли вопросы, касающиеся ремонта дорог, благоустройства сел и строительства социально значимых объектов.

Жительница Тущыкудыкского сельского округа, пенсионерка Багила Ибраимова обратилась по вопросу строительства перехода для скота через автомобильную трассу.

– Я пришла в партию «AMANAT» от имени жителей нашего села. В связи с реконструкцией трассы Атырау – Астрахань, проходящей через наше село, необходим переход для скота. Место определено. Однако мы хотим, чтобы наш вопрос не остался в стороне и его решение было проконтролировано, – подчеркивает она.

Местный житель Калидолла Кадиров обратился к аманатовцам по проблеме нехватки пастбищных угодий. Он рассказал, что в близлежащем пруде нет воды, поэтому приходится угонять скот в соседние села в поисках влаги и травы.

– Мы хотим, чтобы на территории села было место, где можно пасти и поить скот. Некоторые земли заняты и окружены частными хозяйствами. Партия «AMANAT» поднимает данный вопрос на уровне республики. Поэтому мы верим в решение данного вопроса, – отметил посетитель общественной приемной.

Выезды мобильных общественных приемных в отдаленные населенные пункты продолжаются с весны. Сейчас идет уже второй этап их работы (начался 4 июля). По словам руководителя Республиканской общественной приемной «AMANAT» Алии Садырбаевой, в рамках второго этапа партийцы побывали в 131 сельском округе, приняли около тысячи человек. Порядка 25% вопросов решаются сразу же, остальные берутся на контроль, отметила она.

В целом, по данным партии, с начала года в общественные приемные «AMANAT» обратилось более 91 тыс. человек. Руководителями государственных органов и депутатами разных уровней проведено свыше 18 тыс. приемов, в ходе которых было принято более 46 тыс. человек.