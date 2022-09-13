Все для людей

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Кадиша Ныгмет

Сроки выплаты госпособия и соцвыплаты из ГФСС по уходу за ребенком будут увеличены.

Во исполнение поручений Главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана, с 1 января 2023 года будут увеличены сроки выплаты государственного пособия и социальной выплаты из Государственного фонда социального страхования (далее – ГФСС) по уходу за ребенком до полутора лет. Эти и другие меры поддержки материнства и детства будут предусмотрены в проекте Социального кодекса РК.

Как отметили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения, в проекте Социального кодекса полностью сохранены действующие государственные пособия и социальные выплаты. Но в документе предусмот­рены также нормы, улучшающие соцподдержку семей с детьми на государственном уровне. Во-первых, сроки выплаты государственного пособия по уходу за ребенком и социальной выплаты из ГФСС на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком будут увеличены с одного года до полутора лет.

При этом в случае раннего выхода на работу получателя выплаты из ГФСС ее размер будет сохранен на уровне госпособия. Необходимо подчеркнуть, что размер ставки социальных отчислений работодателей за их работников в ГФСС остается без изменений.

Во-вторых, родители, имеющие стаж участия в системе социального страхования менее шести месяцев за последние два года до рождения ребенка, будут получать государственное пособие по уходу за ребенком, выплачиваемое из республиканского бюджета, наряду с неработающими лицами. В-третьих, для установления социальной справедливости будет дифференцирован размер пособия награжденным матерям. Так, размер пособия для награжденных подвеской «Алтын алқа» или получивших ранее звание «Мать-героиня», награжденных орденами «Материнская слава» I и II степени, увеличится с 6,4 месячного расчетного показателя до 7,4 МРП.

В-четвертых, в целях включения в стаж работы при назначении пенсии индивидуальным помощникам, занятым предоставлением услуг для детей с инвалидностью, с 2023 года будут осуществляться пенсионные взносы. И наконец, в-пятых, с целью предоставления семьям, получающим адресную социальную помощь, возможности самостоятельно покупать продуктовые наборы будет осуществлена монетизация гарантированного социального пакета, предоставляемого детям в возрасте от года до 6 лет, путем установления дополнительной выплаты на детей из числа получателей АСП.

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