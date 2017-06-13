Все для удобства граждан

515
Фарида Ахметова

Ежегодно прокуроры принимают до 50 тыс. граждан. В основном по вопросам уголовного преследования и гражданского судопроизводства.

Учитывая такую востребованность, по поручению Генерального прокурора Жакипа Асанова в надзорном ведомстве решили сделать процедуры приема максимально доступными и удобными. С этой целью недавно в Генеральной прокуратуре был открыт Центр приема граждан. Работа по созданию аналогичных центров проводится сейчас и в регионах.

– У нас можно получить консультации по правовым вопросам в рамках компетенции органов прокуратуры. Кроме того, мы принимаем обращения физических и юридических лиц, ведем запись на прием к руководству Генеральной прокуратуры, областных и приравненных к ним прокуратур. Предоставляем сведения о ходе рассмотрения обращений и выдаем копии ответов, а также пропуска в здание ГП, – рассказывает руководитель центра, старший помощник Генерального прокурора Сагатбек Сулеймен.

Помещение центра оборудовано местами ожидания для граж­дан и электронной очередью, здесь размещены кофе-аппарат и диспенсер.

Центр работает с понедельника по пятницу включительно с 9.00 до 18.30 с обеденным перерывом с 13.00 до 14.30. В субботу организовано дежурство специалистов по приему обращений с 9.00 до 13.00. А в рабочие дни на постоянной основе посетителей принимают ответственные сотрудники отраслевых служб.

– Конечно, не все проблемы можно разрешить, но наша задача – оказать всемерную помощь обратившимся к нам людям и содействовать в решении их вопросов, – считает Сагатбек Сулеймен.

