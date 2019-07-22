​Все должны быть услышаны

Согласно положению, основной деятельностью Национального совета общественного доверия является выработка предложений и рекомендаций по актуальным воп­росам государственной политики на основе широкого обсуждения. По­этому считаю, что все предлагаемые и предполагаемые государственные программы должны проходить экс­пертизу Нацсовета, тем более что он имеет статус консультативно-совещательного органа.

Что касается описания его положений – они меня полностью устраивают. Насколько общество готово к подобному формату, когда помимо критики предлагается консультативная альтернатива, осуществимая на государственном уровне, покажут время и начатая работа.

Большой плюс – состав Национального совета неоднороден, а значит, будет достаточно разносторонних мнений. И это гораздо правильнее и удобнее, нежели каждый выражал бы свое отношение к тому или иному факту, событию на своей страничке в социальных сетях. Все мысли, идеи, действительно направленные на улучшение жизни в стране, имеют право быть и должны быть услышанными и обсужденными.

Что касается лично меня, я буду говорить о необходимости установления понимания и доверия между населением и правоохранительными органами. Есть у меня конкретная идея – создание переговорной полиции, что дальше – будем смотреть.

В планах сделать еще ряд предложений Президенту, в частности, о выполнении международных норм, к которым присоединился Казахстан.