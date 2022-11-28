Все дороги республиканского значения открыты — "КазАвтоЖол"

Общество
Елисеева Екатерина
корреспондент

В минувшие выходные в 9 регионах страны более 40 раз вводились ограничения движения по автомобильным дорогам республиканского значения. Оказана помощь более чем 300 водителям.

Фото: Kazpravda.kz

Дороги республиканского значения открыты по всем направлениям, передает Kazpravda.kz

"В работах по очистке снега и обработке дорог республиканского значения песко-соляной смесью задействовано 230 единиц спецтехники и 300 человек персонала. За выходные дни израсходовано более 300 м3 песко-соляной смеси. В 9 регионах нашей страны более 40 раз вводились ограничения движения по автомобильным дорогам республиканского значения. В минувшие выходные дорожники оказали помощь более чем 300 водителям, которые остались в снежном плену на республиканской трассах", – говорится в сообщении. 

Отмечается, что в настоящее время работы по обработке дорожного покрытия продолжаются. Автодороги республиканского значения открыты, проезд по республиканским трассам обеспечен.

Специалисты АО "НК "КазАвтоЖол" продолжают круглосуточный мониторинг состояния проезда, для того чтобы оперативно реагировать на изменение дорожной обстановки. Только за прошедшие выходные операторами call-центра было обработано свыше 2000 звонков.

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