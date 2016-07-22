​Все дороги ведут на ЭКСПО

Если по хрестоматийной формулировке – все дороги ведут в Рим, то сегодня в Казахстане они нацелены на Астану, на сооружаемые там объекты всемирной выставки. Поэтому на специальном аппаратном совещании акимата области, посвященном ее участию в подготовке к проведению ЭКСПО-2017, разговор начался со строительства магистральных дорог.

Одну нитку автотрассы Астана – Павлодар, которая является частью межгосударственного автобана «Центр – Восток», планируют сдать до начала ЭКСПО-2017. Также намечено начать ремонтировать дорогу Калкаман – Баянаул – Умуткер – граница Карагандинской области. То есть ту, что ведет к Баянаульскому национальному природному парку, где развивают этнотуризм и ожидают гос­тей выставки.

Как отметил глава региона Булат Бакауов, в рамках подготовки к международной выставке нужно обратить внимание не только на дороги, но и придорожный сервис. По его мнению, на туристических маршрутах ЭКСПО-2017 нужно привести в порядок все придорожные кафе и гостиницы, установить туристские указатели, информационные щиты на трех языках, билборды, содержащие информацию о выставке, организовать мес­та стоянок автомобилей и оборудовать биотуалеты.

Также, по словам главы региона, нужно обеспечить все музеи облас­ти аудиогидами, так как у него есть замечания по подготовке гидов, работающих в музеях.

…И раз речь зашла об информационном обеспечении, то следует сказать, что на постоянной основе осуществляется размещение информации о туристском потенциале области на информационных ресурсах области и АО «НК «Астана ЭКСПО-2017». С февраля 2016 года на железнодорожном вокзале Павлодара начал работать информкиоск, где можно получить информацию о гостиницах, турфирмах и туристских маршрутах, представляемых в рамках ЭКСПО-2017. Ведется работа по размещению подобного информкиоска в аэропорту и автовокзале областного центра.

Под эгидой ЭКСПО в регионе планируется проведение более 100 мероприятий. Одно из них — День Иртыша, который пройдет 30 июля. В его рамках будет проведена региональная туристская выставка «Туризм PVL-2016», организован сплав судов по реке Иртыш от города Омска до города Павлодара с флагами ЭКСПО.Участники мероприятия встретятся с жителями пяти населенных пунк­тов Омской области, расположенных на берегу Иртыша, расскажут им об ЭКСПО, раздадут рекламную продукцию выставки.

Проведение всемирной выставки дает уникальную возможность для развития внутреннего туризма региона. Исходя из этого, есть намерение привлечь приграничные районы Российской Федерации: города Омск, Новосибирск, Барнаул и сделать Павлодар транзитным для посещения ЭКСПОроссийскими туристами. В этих целях в апреле павлодарская делегация участвовала в международном форуме «Визит Алтай» в Барнауле Алтайского края РФ, в рамках которых было представлено роуд-шоу для презентации выставки «Астана ЭКСПО-2017», а также туристского потенциала Павлодарской области. Подобное мероприятие планируется провести в авгус­те в рамках проведения дней Павлодарской области в Омске и в сентяб­ре в Новосибирске.

Говоря о плане региона в подготовке к проведению выставки, следут отметить, что он содержит 37 организационных мероприятий и состоит из пяти основных направлений. В рамках этих проектов завершен мониторинг достигнутых договореннос­тей между АО «НК «Астана «ЭКСПО-2017» и товаропроизводителями Павлодарской области по поставке продукции для строительства объектов ЭКСПО. По итогам этих договоренностей павлодарскими предпринимателями уже поставлено товаров на сумму более 1 млрд тенге. В настоящее время Ассоциацией мебельщиков Казахстана прорабатывается вопрос участия предприятий облас­ти по поставкам мебельной продукции на объекты ЭКСПО-2017.

Проработан проект схемы организации поставок продуктов питания предприятиями Павлодарской области в период проведения выставки. Для этого в адрес управления сельского хозяйства области направлен расчет потребности Астаны и Акмолинской облас­ти в продовольственной продукции. Также в плане мероприятий по подготовке проектов для выставки «ЭКСПО-2017» высшими учебными заведениями региона через научно-технический совет защищен 21 проект в области «зеленых» технологий. Они будут демонстрироваться на выставке. В декабре текущего года запланировано участие представителей области в ежегодном рес­публиканском конкурсе инноваций «Мини-Экспо».

…В рамках проработки вопросов вовлечения туристских компаний Павлодарской области для обслуживания выставки подписано два меморандума о сотрудничестве между «Астана ЭКСПО» с туристскими компаниями области (ТОО «Саят Павлодар» и ТОО «Пять Звезд»). Совместно разработаны и утверждены пять дополнительных маршрутов по Павлодарской области. Это – озера Баянаульской рекреационной туристской зоны, мавзолей «Уахит Хазрет», памятник «Гусиный перелет», музеи Павлодара и другие познавательные объекты.

…Это лишь часть того, что делается областью для успешного проведения ЭКСПО-2017. Впереди еще много работы.