​Все дороги ведут... в Туркестан

Туристов много не бывает

Туркестан – один из самых посещаемых регионов страны. В прошлом году число путешест­венников и паломников, приехавших напитаться энергией исторических и святых мест, перевалило за 1 млн. При этом предполагается, что к 2025-му в средневековый город будут приезжать до 5 млн человек в год!

Именно здесь расположен мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи, включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Всего же в Туркестанской области находится 1 663 объекта историко-культурного наследия, один из которых наделен статусом международного, 26 – республиканского, 426 – областного и 871 – районного и местного значения. Добавьте сюда многочисленные уголки нетронутой природы, и станет ясно: на юг стоит ехать, чтобы не только погрузиться в историю, но и полюбоваться горами, реками, степями и пус­тынями.

В области открыты туристические маршруты по 21 направлению. Ведется разработка мобильного приложения Ontustik TourAudio на нескольких языках и специальных роликов об объектах, вошедших в Сакральную карту Казахстана и региона. На 35 объектах установлены QR-коды. Так что почерпнуть информацию о святых местах станет проще даже тем, кто предпочитает отправиться в путь самостоятельно, без экскурсовода.

В сфере туризма в Туркестанской области внедряют технологии виртуальной реальности. Отныне можно отправиться в виртуальное путешествие по самым популярным туристическим объектам. Видеоролики в режиме ЗD отсняты на горнолыжном комплексе «Алатау», в пещере Ак Мечеть, мавзолее Ходжи Ахмета Яссауи. На очереди – курорты Сарыагашского района, а также заповедники Аксу-Жабаглы и Сайрам-Угам.

Областное управление туризма и внешних связей планирует внести туристические объекты в мобильное приложение maps. me в оффлайн-режиме, использовать для рекламы турпродуктов SMM-продвижение, социальные сети. Цифровизация предполагает установку электронных терминалов «Асар», внедрение электронных входных билетов и паркоматов на туробъектах. В Отраре строится VR-визит-центр.

В задачи Ontustik Tourism Center как раз и входит продвижение туристического потенциала региона, предоставление актуальной и достоверной информации не только об объектах индустрии услуг, но и событиях в культурной и общественной жизни, знакомство с маршрутами и, собственно, их разработка. Госучреждение обслуживает туристов по принципу «одного окна», среди прочего предлагая им информацию о достопримечательностях и туристических объектах региона, а также оказывает сопровождение и всестороннюю поддержку.

Под занавес прошлого года древний город встречал первый рейс туристического поезда сообщением Алматы – Туркестан. Этот скоростной состав курсирует между двумя городами по пятницам и воскресеньям. Пассажиры, путешествующие в нем, смогут за два дня ознакомиться с достопримечательнос­тями Туркестана и, не снимая номер в гостинице, отдохнуть в вагоне. Впрочем, на все про все у них только два дня, и поехать дальше окрестностей древнего города просто не будет времени.

Новый пятидневный маршрут, разработанный Ontustik Tourism Center, стартует в Туркестане, но предполагает путешествие чуть ли не по всей области. И это очень важно, ведь раньше практически всех туристов принимал Шымкент, предлагая размещение в местных гостиницах. А уже оттуда формировались маршруты их передвижения.

Теперь акцент смещен: отправной точкой будет Туркестан. Отсюда туристы отправятся по маршруту, сюда же и вернутся. Пятидневное путешествие включает знакомство с памятниками истории, археологии и архитектуры, сакральными объектами и природными красотами.

Мавзолеи и городища

Знакомство с самим древним городом предлагается начать с экскурсии по государственному заповеднику – музею «Азрет Султан». В программу первого дня включено посещение архитектурного комплекса Ходжи Ахмета Яссауи. Шедевр средневековой архитектуры, построенный в период с 1385 по 1405 год, несколько веков заставляет восхищаться творением древних мастеров. Грандиозное сооружение воздвигнуто в честь жившего в XII веке известного на Востоке древнетюркского поэта и проповедника суфизма по приказу великого полководца эмира Тимура. Процесс строительства овеян многочисленными легендами.

Туристы спустятся в подземную мечеть – хильвет, считаю­щуюся священным местом, побывают в восточной бане, прогуляются по цитадели крепостной стены и посетят усыпальницу дочери Ходжи Ахмета Яссауи. Исследователи предполагают, что жила она приблизительно в 1122–1197 годы. Молва о ней по всей округе разносилась не менее, чем о ее знаменитом отце. Славилась Гаухарна даром исцеления. Возле ее могилы находятся колодцы с артезианской водой, которой люди предписывают лечебные свойства.

После обеда в ресторане казахской национальной кухни туристы продолжат путешествие в средневековье. В 40 км от Туркестана расположено средневековое городище Сауран, относящееся к VIII–IX векам. Город был важным торгово-экономическим центром, контролировавшим проход между хребтом Каратау и Сырдарьей, где пролегал караванный путь.

В то время Сауран располагался в 3 км к юго-востоку от более позднего одноименного города. Теперь это городище называется Каратобе. Несколько полевых сезонов здесь работала Туркестанская археологическая экспедиция под руководством Ербулата Смагулова, главного научного сотрудника Института археологии им. А. Маргулана.

Город на месте современного городища Сауран функционировал в XIII–XVIII веках, после чего был заброшен. В период его расцвета здесь проживали около 16 тыс. человек. Тут действовала знаменитая кяризная система водоснабжения. Вода шла по естественному наклону водоупорного слоя из родников, находившихся в 7 км отсюда.

Средневековые хронисты писали: кяризы были настолько мощными, что полностью заполняли водой городской ров вокруг Саурана. Он опоясывал высокие стены. Остатки крепостной стены, кстати, хорошо сохранились до наших дней. На них непременно обращают внимание все, кто едет по трассе, связывающей Шымкент и Кызылорду. Реставраторы восстановили северные ворота, ведущие в город. Так что теперь туристы имеют возможность войти в Сауран тем же путем, что и некогда его жители.

Это единственный в Казахстане сохранившийся средневековый мегаполис. Археологи даже высказывают предположение, что по значимости и размерам он был равен, а может быть, и превосходил Отрар. Сегодня это одно из наиболее посещаемых туристами, включая иностранцев, исторических мест, и его близкое расположение к мавзолею Ходжи Ахмета Яссауи только повышает туристическую привлекательность Туркестана.

Ербулат Смагулов считает, что при наличии хороших экскурсоводов посещение Саурана на многие годы останется в памяти туристов, вызвав непреодолимое желание как можно больше узнать о средневековой истории края.

Погружение в историю средневековья предполагает и второй день путешествия. Посещение Отрарского государственного археологического заповедника-музея, в охранную зону которого входят 12 средневековых городищ и поселений, сулит знакомство с памятниками истории и археологии, найденными при раскопках. В одном из древнейших поселений на территории Средней Азии – городище Отрар – родился выдающийся ученый, мыслитель, философ, продолжатель Аристотеля – Абу Наср аль-Фараби.

Стоя на высоком холме, легко мысленно представить, как в 1219–1220 годах город штурмовали отряды Чингисхана. В 1405-м здесь умер великий завоеватель Тимур. Тысячелетия, наполненные войнами, сделали свое дело: сейчас на месте некогда цветущего города остались заросшие травой руины. Недалеко от городища Отрар находится мавзолей проповедника ислама, религиозного мистика, жившего в XII веке, учителя и духовного наставника Ходжи Ахмета Яссауи – Арыстан-баба.

Памятник архитектуры XIV века – одно из главных мест поклонения мусульман региона – представляет собой двухкамерную усыпальницу и поминальную мечеть, объединенных большим сводчатым коридором. Гурхана́ перекрыта двумя одинаковыми высокими сфероконическими куполами. В первом помещении расположено огромное надгробие Арыстан-баба, во втором – надгробия его учеников и последователей.

После обеда туристов ждет посещение этнопарка, предполагающее знакомство с бытом кочевников, аутентичными жилищами, традициями и культурой кочевых народов. На верблюжьей ферме туристов угостят шубатом.

Вечером в Туркестане тоже скучать не придется. Например, можно пойти в театр, посетить музеи, полюбоваться местным железнодорожным вокзалом, представляющим собой один из старейших памятников архитектуры, или прогуляться по городу, чтобы с новыми силами продолжить знакомство с достопримечательностями региона. А еще можно посетить мастерские ремесленников, понаблюдав за процессом творчества, и непременно прикупить на память туркестанские сувениры. Оригинальные и недорогие.

Сакральные места

Третий день предполагает путешествие из Туркестана в Байдибекский и Тюлькубасский районы, известные свои­ми сак­ральными местами и уголками первозданной природы. Туристы посетят одно из самых таинственных мест региона – пещеру Ак Мечеть, или как ее еще принято называть, пещеру Дракона. Уникальный природный объект – огромный куполообразный грот. Наверху, в радиусе многих километров, нет ни одного дерева, а стоит спуститься в подземелье – там настоящий оазис!

Ну а от пещеры путь лежит к мавзолею Домалак-ана, почитае­мому паломниками. Этот архитектурный памятник был первоначально отстроен в 1456 году в виде четырехстенного мавзолея с куполами. В течение XI–XV веков он несколько раз перестраивался и реставрировался. Здесь есть два священных камня, пройти между которыми, по преданию, может только праведный человек.

В прошлом году здесь открылся новый гостиничный комплекс. Столь повышенное внимание к обустройству связано с тем, что Домалак-ана почитаема в народе как символ материнства. Многие бездетные пары приезжают сюда, чтобы помолиться и попросить здоровья, семейного благополучия. Считается, что результат будет тем лучше, чем дольше человек проведет времени у стен мавзолея, расположенного на южном склоне горы Каратау в долине реки Балабоген.

Мавзолей Домалак-ана вошел в Карту сакральных мест Казахстана. Для развития туризма в регионе разработана специальная программа по восстановлению исторических мест, которая реализуется поэтапно. В частности, она предполагает реконструкцию и восстановление исторических, археологических объектов и памятников старины на горе Казыгурт, холме Ордабасы, в средневековых городищах Отырар, Сауран, Сайрам, Сиддак, Мартобе, а также в древних поселениях Жуантобе, Караспан и Култобе.

Недалеко от мавзолея Домалак-ана у подножия хребта Каратау расположен мавзолей Байдибек-ата. Он был построен рядом с могилами пяти Великих матерей. Известно из преданий, что Байдибек-ата был храбрым и старался сделать все, чтобы народ был единым.

Первозданная природа

Знакомство с Тюлькубасским районом начнется с посещения уникальной Плачущей пещеры, со сводов которой стекает вода. Как водится, природное явление обросло мифами и легендами, усиливающими восприятие необычного, но вполне объяс­нимого явления.

Этот день путешествия наполнен не только дальними переез­дами, но и пешими переходами. Вот и подъем к мавзолею Аулие Түрікбасы, возведенного в селе Азаттык, на горном склоне слева от автомобильной трассы, требует физических усилий. Чтобы подняться сюда, надо преодолеть 688 ступенек! Но пугаться не стоит. Святое место на то и святое, чтобы поддержать человека, поз­волив окрепнуть душе и телу. Осилили 196 ступенек, сделайте передышку, попив родниковой воды из текущего рядом источника. Легенда утверждает, что святой дух исполняет желания людей, помогая в карьерном рос­те, содействуя в успешности и развитии бизнеса.

А вот экспонаты историко-краеведческого музея им. Т. Рыс­кулова, знакомство с которым тоже включено в маршрут, не имея ничего общего с народными поверьями, дают только дос­товерную информацию. Здесь можно узнать много важной и познавательной информации о Тураре Рыскулове, древней истории и этнографии района, природе.

Полюбоваться величием гор, заснеженными вершинами туристы смогут за ужином, разместившись в гостевом доме аула Жабаглы. Их здесь много, с широким ценовым диапазоном от 7,5 тыс. тенге и выше. Заповедник Аксу Жабаглы, созданный почти 100 лет назад, пользуется популярностью не только у отечественных туристов, но и у иностранцев, предпочитающих всем природным красотам мир первозданной природы.

В пятидневный тур по Туркес­танской области включена экс­курсия «По тропам поднебесья», предполагающая знакомство с этномологической фауной и редкими видами птиц. Туристы могут насладиться красотой нетронутой природы.

В заповеднике около 20 видов растений, занесенных в Крас­ную книгу, включая тюльпаны Грейга, 238 видов птиц. На его территории находится грандиозный каньон, уступающий по масштабам только знаменитому Гранд-Каньону в США. Желающим предложат покататься на лошадях.

Не меньше природных красот и в соседнем Толебийском районе. В последние годы здесь появилось много зон отдыха, предлагающих широкий спектр услуг. Ночлег в горной гостинице поз­волит полюбоваться закатом в горах и рассветом. Важно только не проспать.

Эмоций от общения с природой добавит посещение дома потомственного беркутчи в поселке Кенесарык. В роду беркутчи Турсынбек и Жомарт Кеуеновы до седьмого колена занимались выращиванием соколов, беркутов и других видов ловчих птиц. Братья работают тренерами по охоте с ловчими птицами, так что путешественники, прежде чем приступить к охоте, получат мастер-класс.

Завершающий день путешествия предполагает продолжение знакомства с историей края. Древнее село Карнак близ Кентау известно с XII века. Административно населенный пункт подчинялся городу Яссы (Туркестан). Именно здесь был отлит знаменитый Тайказан для мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи. На местном старинном кладбище растет древний тутовник, возраст которого составляет примерно 500 лет.

Отсюда путь туристов проляжет к священному колодцу Укаш-ата. Легенда гласит о том, что Укаш был верным сахаба (телохранителем) пророка Мухаммеда. Он занимался распространением ислама в Средней Азии и прославился тем, что обладал чудесной неуязвимостью, которую утрачивал только во время намаза. Этим изъяном и воспользовались враги, напавшие на него во время чтения утреннего намаза.

Укашу отсекли голову, которая, откатившись, упала в расщелину, а затем через подземные пути попала в Мекку. Вскоре через эту расщелину стала бить вода. Местные старожилы утверждают, что вода в колодце святого Укаша связана через подземные пути с родниковой водой Зам-Зам в Мекке. Среди местного населения есть поверье: воду из колодца сможет извлечь только безгрешный человек.