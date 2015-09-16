Все дороги ведут в ВТО Статьи 1080

Ермек КИЗАТОВ, председатель правления национальной компании "КазАвтоЖол"



Для этого в Казахстане по поручению Главы государства создается транспорт­но-логистическая система международного уровня, ориентированная на увеличение грузопотоков на Евразийском континенте посредством формирования эффективных каналов доставки любого груза любым видом транспорта из пункта отправления в пункт назначения через территорию Казахстана.



Уже сегодня сформировалась оптимальная конфигурация железнодорожной сети, которая существенно увеличила транзитный потенциал Казахстана в сооб­щениях, проходящих из Китая в Россию, Беларусь и далее в Европу, через Кас­пийское море на Кавказ, в Турцию и Южную Европу, через Туркменистан в страны Персидского залива.



В результате оптимизации транспортных коридоров сегодня все регионы Казахстана связаны между собой железнодорожными линиями. Теперь стоит задача по формированию инфраструктурного каркаса автомобильных дорог, который свяжет столицу Казахстана с макрорегионами магистральными автомобильными дорогами по лучевому принципу.



Во исполнение Государственной программы инфраструктурного развития "Нұрлы жол" национальным оператором – компанией "КазАвтоЖол" планируется провести работы по реконструкции более 7 тыс. км автомобильных дорог респуб­ликанского значения. Развернуты масштабные работы по реконструкции коридоров Астана – Алматы, Астана – Усть-Каменогорск, Астана – Актобе – Атырау – Актау и Астана – Петропавловск. Реализация прорывных инфраструктурных проектов позволит заложить основы роста транзитного потенциала страны и будет способствовать становлению Казахстана как глобального транспортно-логистического хаба.



Являясь девятым государством в мире по размерам территории и находясь на стыке Европы и Азии, Казахстан обладает значительным транзитным потенциалом. По территории Казахстана проходят 6 международных транспорт­ных коридоров: Ташкент – Шымкент – Тараз – Алматы – Хоргос; Шымкент – Кы­зылорда – Актобе – Уральск – Самара; Алматы – Караганда – Астана – Петропавловск; Астрахань – Атырау – Актау – граница Туркменистана; Омск – Павлодар – Семей – Майкапчагай; Астана – Костанай – Челябинск.



Учитывая тенденции мировой экономики, по поручению Главы нашего государства реализуется программа "Казахстан – Новый шелковый путь", определяющая приоритетные направления реализации транзитного потенциала, наращивания логистической компетенции, формирования национальной транспортно-логистической инфраструктуры и ее глобальной интеграции.



Реализация стратегии Нового шелкового пути предполагает развитие сотрудничества в первую очередь с соседними государствами, такими как Китай, Российская Федерация, Туркменистан, Узбекистан и Кыргызстан. Потенциал транспортных коридоров, проходящих по территории этих стран, значительно возрастает с учетом реализации проектов строительства автомобильных дорог Актау – Бейнеу с выходом на Туркменистан, Таскескен – Бахты и Ушарал – Достык с выходом на Китай. В планах компании – строительство дороги Бейнеу – Акжигит с выходом на границу с Респуб­ликой Узбекистан.



Все принимаемые меры для создания благоприятных условий международным наземным перевозкам, развитию транспортно-логистической системы Казахстана и ее интеграции в глобальные цепочки поставок в рамках стратегии "Казахстан – Новый шелковый путь" позволят значительно ускорить и улучшить работу с клиентами, а также организовать сквозные перевозки грузов из Азии в Европу и обратно через транс­казахстанские маршруты.



Российская Федерация – наш партнер в рамках ЕАЭС – является членом ВТО. Учитывая, что между нашими странами самая длинная сухопутная граница, сотрудничеству Казахстана и России в сфере развития международных сообщений уделяется большое внимание со стороны руководства наших стран. Реализация проектов по возрождению Шелкового пути, строительство международного транзитного коридора Западная Европа – Западный Китай, а также реконструкция автомобильных коридоров на Астрахань, Оренбург, Самару и другие города РФ способствуют общим интересам и создают благоприятные условия для автомобильных перевозок и увеличения скорости доставки пассажиров и грузов по трансграничным маршрутам. Активно идут работы по реконструкции автомобильной дороги Орал – Таскала – Саратов. Старт работам на автодороге дал Глава государства в ходе Общенационального телемоста 2 июля. Полное завершение работ запланировано на 2018 год.



Ежегодно в стране наблю­дается рост транзитных грузовых перевозок автотранс­портом более чем на 7%. По итогам прошлого года в общем грузообороте доля грузов, перевезенных автомобильным транспортом, составила 29%. При этом Казахстан продолжает наращивать объе­мы грузоперевозок в новых транзитных сообщениях.



Республику Казахстан и Российскую Федерацию связывают 18 автомобильных пограничных пунктов пропуска. Из них 8 в текущем году подлежат капитальному ремонту. Общая пропускная способность по ним на сегодня составляет около 25 тыс. машин и 35 тыс. человек в сутки. В рамках ремонта на пунктах пропуска предусмот­рено увеличение количества полос движения, что позволит повысить пропускную способность на границе, тем самым предотвратить скоп­ление машин и пассажиров.