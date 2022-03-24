Казахстанский тяжелоатлет Нижат Рахимов отреагировал на новость о том, что он дисквалифицирован на восемь лет и лишен "золота" Олимпиады, сообщает Kazpravda.kz.

"Друзья, в эти дни весеннего Наурыза меня омрачила новость о решении антидопингового департамента CAS по поводу контроля, который брали в 2016 году. Мне очень жаль, что мои доводы о непричастности к этой ситуации не были приняты арбитром в ходе слушания в августе прошлого года.



Также с их стороны не дана оценка действиям тех людей, кто забирал пробы и был ответственен за этот процес. Вопросы должны быть к ним и к их руководителям. Все это вызывает много вопросов и они остались без ответов. Поэтому я категорически не согласен с этим решением!" – написал спортсмен в Instagram.

Он отметил, что намерен подать апелляцию.

Напомним, ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал казахстанского штангиста Ниджата Рагимова на восемь лет за нарушение антидопинговых правил. Все результаты спортсмена с 15 марта 2016 года по 18 января 2021 года аннулированы, он лишен золотой медали Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 77 кг. Золото должно перейти китайцу Люй Сяоцзюню, серебро — египтянину Мохаммеду Ахмеду Махмуду, бронза — Чатупхуму Чиннавонгу (Таиланд).

Фото: eurosport.com