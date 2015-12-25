​Все флаги в гости к нам!

Командой дипломатов во главе с комиссаром ЭКСПО-2017 Рапилем Жошыбаевым проводится большая работа по привлечению международных участников на ЭКСПО-2017. Как сообщили в секретариате ЭКСПО-2017 МИД РК, уже подписаны 23 договора участия со странами, которые будут открывать свои павильоны в Астане. Главные документы, подтверждающие участие в выставке, подписаны как с европейскими странами, такими как Великобритания, Франция, Нидерланды, так и с крупными игроками с Ближнего Востока – ОАЭ и Ираном, а также со странами СНГ и с развивающимися странами. И эта работа продолжается.

Из практики предыдущих ЭКСПО можно заметить, что процесс привлечения международных участников – сложный и довольно длительный, так как является специфичным для каждой страны, в зависимости от ее законов и внутренних правил подведомственных организаций. Состоит он из нескольких этапов, таких как официальное подтверждение страной участия в выставке, назначение комиссара секции, процедура подписания договора учас­тия и другие промежуточные стадии.

В данной работе секретариат совместно с Национальной компанией «Астана ЭКСПО-2017» тесно взаимодействует с Международным бюро выставок (МБВ), которое координирует работу по проведению международных выставок во всем мире. С момента получения Астаной флага МБВ (11 июня 2014 года) уже состоялось множество встреч казахстанской делегации с зарубежными партнерами.

На сегодня получены официальные подтверждения об участии от 60 стран мира, в их числе основные лидеры в области «зеленой» энергетики и новейших разработок, такие как Великобритания, Франция, Германия, Швейцария, Италия, Голландия, Япония, Южная Корея и другие. Также подтверждения дали 13 международных организаций, включая ОПЕК, МАГАТЭ,­ ИРЕНА, Энергетическая хартия, ПРООН, ЭСКАТО, ЮНИДО. Уже сегодня подписаны 23 договора участия и назначено 36 комиссаров секций.

Безусловно, одним из знаковых для выставки событий стала разработка соглашения (SeeAgreement) между Правительством РК и МБВ о льготах и преференциях для участников ЭКСПО-2017. Соглашение было подписано в Париже 5 ноября 2015 года. Благодаря этому документу участники выставки получают льготы и преференции по целому ряду вопросов. Это касается и виз, и налогообложения, и таможенных пошлин, и проживания. Документ должен пройти ратификацию в Парламенте РК до конца первого квартала 2016 года.

Следует отметить, что в течение года в целях инспекции хода подготовки к выставке Астану посещает делегация МБВ во главе с генеральным секретарем Висенте Лоссерталесом. Так, с 5 по 7 октября 2015 года в ходе своего визита в Казахстан он ознакомился с ходом строительства объектов ЭКСПО-2017, работой по привлечению участников, инвесторов, презентациями дизайна павильонов, систем безопасности, продвижения, волонтерской деятельности, операционного сервиса и коммерческой деятельности. В целом В. Лоссерталес дал положительную оценку работе по подготовке к ЭКСПО-2017 и отдельно отметил видимую динамику в части работы с международными партнерами по их приглашению в столицу РК.

Дважды в год казахстанская делегация выступает с отчетом о проделанной работе на заседаниях исполкома и Генассамблеи МБВ в Париже. Так, 25 ноября наша делегация во главе с председателем правления «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжаном Есимовым представила отчет о проделанной работе и планах по привлечению международных участников, коммерческой деятельности, а также по информационно-имиджевой кампании на крупных международных площадках.

Секретариат комиссара также поделился с нами сведениями о работе, организуемой для развития туризма. В данное время проводится ряд переговоров с туристическими ведомствами, крупными зарубежными туроператорами и ассоциациями КНР, ФРГ, России, Великобритании, Франции, Швейцарии, Японии, Ирана, а также со Всемирной туристской организацией. Главная цель таких переговоров – привлечение турис­тов на ЭКСПО-2017. Подписаны меморандумы о сотрудничестве с Азиатско-Тихоокеанской туристской ассоциацией (РАТА) и туристическими ассоциациями 17 стран. Основной поток туристов на ЭКСПО-2017 ожидается из России, КНР, ЕС и стран, с которыми у РК есть прямые авиасообщения.

В рамках работы по упрощению визового режима, а также в преддверии планируемых в 2017 году масштабных международных мероприятий, перед секретариатом ЭКСПО-2017 МИД РК и сотрудниками НК «Астана ЭКСПО-2017» стоят нелегкие задачи.

В целях активизации инвестирования в различные секторы экономики и создания благоприятных условий для пребывания в РК иностранных инвесторов в одностороннем порядке отменен визовый режим для 20 развитых стран. Режим действует в период с 16 июля 2015 года по 31 декабря 2017 года. В то же время проектом Закона РК «О международном финансовом центре «Астана» предусматривается введение безвизового режима для граждан стран ОЭСР, Малайзии, Сингапура, ОАЭ и Монако сроком до 30 дней. Законопроект планируется ввести в действие с 1 января 2017 года.

Более того в связи с объявлением Года туризма Китая в 2017 году подписан Меморандум о взаимопонимании между уполномоченными органами РК и КНР об упрощении групповых туристских поездок из КНР в РК («ADS-соглашение»), рассказали в Секретариате ЭКСПО-2017. Нельзя не отметить подписание в нынешнем году меморандума с национальным туристическим оператором Китая – China International Travel Service Limited (CITS). В начале сентября в рамках сотрудничества проведено роуд-шоу в Пекине с презентацией ЭКСПО-2017 и турпродуктов выставки. Одновременно с масштабными решениями на уровне стран активно продолжается работа по заключению и исполнению меморандумов о сотрудничестве между «Астана ЭКСПО-2017» и различными общественными и отраслевыми объединениями стран-участниц выставки.

Посетить выставку изъявляют желание и представители из дальнего зарубежья. Подписан Меморандум о сотрудничестве с Индийской ассоциацией тур­операторов (IATO), а также с крупнейшими туристическими компаниями данного регио­на – участницами этой ассоциации. Развивая это взаимодействие, в рамках выставки PATA TravelMart, проходившей с 6 по 8 сентября 2015 года в индийском городе Бангалоре, были презентованы туристические маршруты Казахстана с посещением Астаны и ЭКСПО-2017.

Работа, как говорится, кипит во всех направлениях, времени осталось немного, и в этом плане 2016 год будет самым ответственным.

Напомним, сроки проведения Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане определены в интервале с 10 июня по 10 сентября 2017 года.