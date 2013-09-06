Все флаги в гости к нам

[caption id="attachment_5789" align="alignleft" width="300"] фото Натальи Ляликовой[/caption]

Заявку на проведение этого статусного мероприятия Казахстан подал в начале нынешнего года. Тогда же определились и соперники Астаны – Хьюстон (США), Стамбул (Турция) и Копенгаген (Дания).

Смелость города берет

С первых же дней, получив статус столицы, Астана поставила перед собой дерзкую и смелую цель – заявить о себе всему миру. Речь идет не только о строительстве нового и современного города в самом центре Евразийского материка, но и о стремлении столицы Казахстана стать диалоговой площадкой по актуальнейшим вопросам международного уровня.

Жизнь показала, что эта цель ей по плечу и вполне осуществима. Казахстан давно зарекомендовал себя в качестве опытного организатора крупных международных дискуссионных форумов.

Достаточно напомнить встречи такого уровня, как Саммит ОБСЕ в 2010 году, Астанинский экономический форум, Инвестиционный форум, Годовое собрание Европейского банка реконструкции и развития, Всемирный исламский экономический форум, Европейский форум энергии будущего, конференции по развитию возо­бновляемых источников энергии (ВИЭ) в Центральной Азии и СНГ и др.

За право стать местом встречи «акул» мирового нефтяного бизнеса Астане еще предстоит бороться два месяца. Победителя выявят тайным голосованием 23 октября 2013 года в канадском городе Калгари. В таком случае возникает вполне резонный вопрос: «Каковы шансы Астаны на победу в проведении у себя Всемирного нефтяного конгресса?»

Но для начала напомним, что World Petroleum Congress (WPC) – важнейшее событие в нефтегазовой индустрии, которое проводит Совет мирового нефтяного конгресса с 1933 года. Этот форум, проводимый один раз в три года, объе­диняет очень представительную аудиторию. Количество его участников достигает 4–5 тыс. человек, и это, прежде всего, ключевые фигуры глобального нефтегазового сектора из числа руководителей отраслевых министерств государств – членов ВНС, главы ведущих компаний. Постоянными участниками Всемирного нефтяного конгресса являются такие известные компании, как ABB, General Electirc, Siemens, Honeywall, Saudi Aramco, Petrobras, CNPC, Sonatrach, Газпром, Лукойл, BP, Chevron, ExxonMobil, PDVSA, Schlumberger, Shell, Total, Qatar Petroleum.

Казахстан давно готовился к тому, чтобы войти в это престижное и авторитетное нефтяное сообщество. И летом 2008 года наша республика стала членом Всемирного нефтяного совета. Оснований для этого было более чем достаточно. В первую очередь много­обещающие запасы нефти и газа. Так, по официальным данным, подтвержденные запасы углеводородов в Казахстане как на суше, так и на морском шельфе оцениваются в пределах 5 млрд. тонн, или свыше 35 млрд. баррелей, а газа – 3 трлн. кубометров. Это 2% от мировых запасов «черного золота» и 1,3% от мировых запасов голубого топлива.

Год от года, за 20 лет независимости, республика неуклонно наращивает объемы добычи нефти. По итогам 2012 года она стала 18-м по счету производителем нефти в мире (1 605 900 баррелей в день). Свыше 90% казахстанских нефтяных ресурсов сконцентрировано на таких месторождениях, как Тенгиз, Кашаган, Карачаганак, Узень и др. В Казахстане работают такие крупнейшие мировые энергетические компании, как ExxonMobil, Eni, Shell, Total.

Поставки казахстанской нефти благодаря возводимым сегодня и в будущем трубопроводам будут осуществляться по всем четырем направлениям. Не только на запад, но и на север, восток и юг. И вполне резонно, что власти страны ставят перед отечественным нефтегазовым сектором задачу в ближайшие годы вой­ти в десятку крупнейших производителей нефти в мире.

Если не мы, то кто же?

Став полноценным членом WPC, Казахстан, кроме новых контактов на международном уровне в нефтегазовом бизнесе, получил право участия во всех проводимых форумах и мероприятиях. Первым «выходом в свет» стало участие казахстанской делегации в 20-м Всемирном нефтяном конгрессе, который прошел в 2011 году в Катаре – это третий (после России и Ирана) в мире экспортер природного газа и крупный экспортер нефти и нефтепродуктов. За 80-летнюю историю Всемирного неф­тяного совета тогда конгресс впервые прошел на Ближнем Востоке. Следующий, 21-й по счету, Всемирный нефтяной конгресс будет проводиться в Москве в июне будущего года.

Беря с них пример, Казахстан планирует стать первым из центральноазиатских стран, где может пройти форум такого уровня, и вторым после России из стран СНГ. Нынешним летом в Правительстве республики было принято решение о том, чтобы совместить проведение 22-го World Petroleum Congress (WPC) и Всемирной специализированной выставки ЕХРО 2017, которая стартует в июле 2017 года в Астане.

Как ожидается, за три месяца работы EXPO Астану должно посетить примерно 5 млн. человек. И, по мнению экспертов, как отечественных, так и зарубежных, шансы на проведение в 2017 году Всемирного неф­тяного конгресса (World Petroleum Congress – WPC) у казахстанской столицы довольно высоки.

У Астаны достаточно опыта и возможностей, чтобы провести у себя в 2017 году Всемирный нефтяной конгресс, считает генеральный директор АО «Павлодарский нефтехимический завод» Шухрат Данбай. По его мнению, опыт в проведении подобного рода мероприятий сформировался на примере международного энергофорума KazEnergy, который проходит в Астане в течение вот уже семи последних лет.

– В рамках подготовки к EXPO 2017 в Астане будут возведены современные выставочные комплексы, отели, устроены международные транспортные узлы, аэропорт. Поэтому проведение конгресса практически не потребует дополнительных финансовых и временных затрат, – отметил Ш. Данбай.

Старший аналитик Агентства по исследованию рентабельности инвестиций (АИРИ) Артем Устименко считает, что возможное проведение в Астане 22-го Всемирного нефтяного конгресса должно рассматриваться как значимый имиджевый и репутационный для Казахстана проект, который является одним из ключевых производителей жидких углеводородов в Евразии.

– В рамках Всемирного нефтяного конгресса, как правило, решаются вопросы передела мирового рынка углеводородов. И Астана вполне способна организовать площадку, на которой будут приняты не вызывающие серьезных конфликтов решения в этой сфере, – отметил А. Устименко.

По его мнению, несмотря на то что конкуренция предстоит серьезная, заявка Астаны является одной из наиболее сильных, и проведение конгресса в случае победы позволит поднять авторитет отечественной нефтяной отрасли и обеспечит стране новые контакты в мировом нефтяном бизнесе.

Идею о совмещении двух мероприятий поддерживают и главы дипломатических представительств, аккредитованных в Казахстане. Так, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана Закир Гашимов считает, что совмещение выставки EXPO и конгресса в Астане – разумное и прагматичное решение.

– Тем более что тематика будущей выставки EXPO – «Энергия будущего» – вполне может стать предметом для дискуссий представителей мирового нефтяного бизнеса, – отметил ди­пломат.

С ним согласен его коллега «по цеху» Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Казахстане Жан-Шарль Бертонэ.

– Вступая в соперничество с США (Хьюстон), Турцией (Стамбул) и Данией (Копенгаген), Казахстан по нескольким причинам идеально подходит для проведения 22-го Всемирного нефтяного конгресса. Во-первых, Казахстан прежде никогда не проводил этот форум у себя, – сказал французский дипломат.

Он напомнил, что США уже дважды принимали нефтяной форум у себя (в Нью-Йорке в 1959 г. и в Хьюстоне в 1987 году).

– Турция и Дания также никогда его не проводили, но Казахстан рядом с этими странами является нефтяной державой мировой величины. С запуском добычи на месторождении Кашаган в ближайшие десять лет Казахстан присоединится к десятке ведущих производителей, – отметил Бертонэ.

По мнению посла, одновременное проведение выставки и нефтяного конгресса полностью вписалось бы в процесс энергетического перехода, в который вступает Казахстан. Как известно, республика намерена увеличить долю возобновляемой энергии до 2030 года до 10%.

– Тот факт, что выставочный центр ЭКСПО-2017 примет Всемирный нефтяной конгресс, символичен тем, что будет проведена связь между двумя видами энергии, «новой» и «традиционной», – резюмировал Жан-Шарль Бертонэ.

Кстати, еще два года тому назад, прилетев в Астану, президент Всемирного неф­тяного конгресса Ренато Бертани заявил столичным журналистам, что Астана имеет хорошие шансы на проведение нефтяного конгресса после Москвы в 2017 году.

– Астана является действительно серьезным кандидатом на принятие конгресса нефтяного совета после Москвы в 2017 году. Казахстан и Астана полностью готовы к тому, чтобы принимать у себя мероприятие такого ранга, и мы с открытыми объятиями примем вашу заявку, – сказал тогда господин Бертани.

Акдана БАУБЕКОВА