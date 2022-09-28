Все флаги в гости

Всемирный день туризма в Акмолинской области, входящей в пятерку лидеров туристских зон Казахстана, широко отметили в Щучинско-Бурабайской курортной зоне (ЩБКЗ).

Территория отеля Wyndham Garden Burabay, что в поселке Бурабай, расцвеченная яркими красками даров осени, на фестивале Altyn fest Burabay стала той праздничной площадкой, где торжественно при большом стечении участников и гостей акмолинцы символично завершили летний туристский сезон, открыв путь к началу не менее увлекательного сезона – осенне-зимнего.

Число туристов, приезжающих в регион, славящийся своими природными парками, уникальным государственным Коргалжынским заповедником, внесенным в Список природного наследия ЮНЕСКО, ежегодно увеличивается. Нельзя не сказать и том, что важным событием в истории развития ЩБКЗ стало решение о включении ГНПП «Бурабай» в глобальную сеть био­сферных резерватов ЮНЕСКО.

В туристский кластер региона входят более 600 предприятий сферы туризма. Это в том числе объекты размещения, санаторно-курортные учреждения, субъекты придорожного сервиса, турфирмы, имеющие лицензии на осуществление туристской деятельности.

Доля региона по оказанию услуг в сфере туризма составляет около 10%. За нынешний туристский сезон их оказано на 6,5 млрд тенге – это третий показатель по республике (Алматы – 20,7 млрд, Астана – 14 млрд тенге). И еще немного статистики: в туристической сфере региона продолжается реализация 75 инвестиционных проектов на общую сумму около 20 млрд тенге.

На нынешний праздник, который был организован после вынужденного двухгодичного перерыва, вызванного пандемией, приехали лидеры туристской отрасли региона, руководители государственных и частных организаций в сфере туризма, представители НПО. Им всем, конечно же, было что обсудить, наметить ближайшие и более отдаленные планы.

По словам акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева, открывшего встречу, в прошлом году показатели сферы выросли практически на 30% по сравнению с уровнем 2019-го, туристские места­ области посетили более 1 млн человек, по итогам года нынешнего ожидается 1 млн 300 человек.

Напомнил глава региона и о гос­поддержке отрасли – в этом году государством впервые приняты беспрецедентные меры: сделаны инвестиционные преференции бизнесменам, строящим туристические объекты, организовывающим придорожный сервис, приобре­тающим технику и так далее.

К торжественному мероприятию его организаторы приурочили церемонию награждения региональной премией Aqmola Tourism Awards.

Путем конкурсного отбора для награждения выбираются лучшие представители сферы туризма по различным номинациям, среди которых есть и такая – «Приз зрительских симпатий: лучший объект размещения, по мнению туристов». Что ж, благодарное мнение отдыхающих о предложенном им бытовом и туристском сервисе, отношении персонала и так далее, действительно, очень важно.

Поскольку Всемирный день туризма – праздник всех работников сферы, то, конечно же, не обошлось без присуждения ведомственных наград. Благодарственные письма руководителя региона были вручены наиболее активным деятелям туристской и гостиничной отрасли.

К слову, праздничную программу дополнили выставочные стенды о достижениях Акмолинской области в сфере туризма, сданных объектах, перспективах на будущее.

В рамках праздника гостям представили обширную культурную программу. Зрителей порадовали концертные выступления акмолинских самодеятельных и профессиональных артистов, умеющих «зажечь» публику.

Между тем на территории отеля развернулся во всей красе осенний фестиваль Altyn fest Burabay. Главные его участники – сельские жители из четырех близлежащих районов, доставившие на праздник различные заготовки из выращенных самими и собранными в окружающих лесах даров природы.

Свои уникальные изделия, в том числе и в национальном стиле, здесь выложили акмолинские мастера-прикладники, умело работающие с природным материа­лом: камнем, деревом. На каком бы празднике они ни появлялись, гости, а Щучинско-Бурабайскую курортную зону, как известно, посещают иностранцы, непременно любуются, подолгу рассматривают каждую работу, а то и приобретают пару-тройку уникальных произведений, в которые вложена и душа мастера.

По традиции прикладники предложили гостям осеннего фестиваля мастер-классы, вызвавшие интерес посетителей.

Организаторы уверены, что подобные мероприятия призваны не только создать уникальную платформу для обмена мнениями и бесценным опытом в сфере развития туризма, но и позволяют организовать профессиональный диалог между государственными органами, туристским бизнесом и НПО. Судя по всему, так оно и было.

Предметный диалог единомышленников и коллег, в том числе относительно бизнеса, состоялся, значит, будут и новые проекты, которые привлекут в регион новых туристов.