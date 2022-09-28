Свежий выпуск
Все флаги в гости
Раушан Утеулина

Всемирный день туризма в Акмолинской области, входящей в пятерку лидеров туристских зон Казахстана, широко отметили в Щучинско-Бурабайской курортной зоне (ЩБКЗ).

Территория отеля Wyndham Garden Burabay, что в поселке Бурабай, расцвеченная яркими красками даров осени, на фестивале Altyn fest Burabay стала той праздничной площадкой, где торжественно при большом стечении участников и гостей акмолинцы символично завершили летний туристский сезон, открыв путь к началу не менее увлекательного сезона – осенне-зимнего.

Число туристов, приезжающих в регион, славящийся своими природными парками, уникальным государственным Коргалжынским заповедником, внесенным в Список природного наследия ЮНЕСКО, ежегодно увеличивается. Нельзя не сказать и том, что важным событием в истории развития ЩБКЗ стало решение о включении ГНПП «Бурабай» в глобальную сеть био­сферных резерватов ЮНЕСКО.

В туристский кластер региона входят более 600 предприятий сферы туризма. Это в том числе объекты размещения, санаторно-курортные учреждения, субъекты придорожного сервиса, турфирмы, имеющие лицензии на осуществление туристской деятельности.

Доля региона по оказанию услуг в сфере туризма составляет около 10%. За нынешний туристский сезон их оказано на 6,5 млрд тенге – это третий показатель по республике (Алматы – 20,7 млрд, Астана – 14 млрд тенге). И еще немного статистики: в туристической сфере региона продолжается реализация 75 инвестиционных проектов на общую сумму около 20 млрд тенге.

На нынешний праздник, который был организован после вынужденного двухгодичного перерыва, вызванного пандемией, приехали лидеры туристской отрасли региона, руководители государственных и частных организаций в сфере туризма, представители НПО. Им всем, конечно же, было что обсудить, наметить ближайшие и более отдаленные планы.

По словам акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева, открывшего встречу, в прошлом году показатели сферы выросли практически на 30% по сравнению с уровнем 2019-го, туристские места­ области посетили более 1 млн человек, по итогам года нынешнего ожидается 1 млн 300 человек.

Напомнил глава региона и о гос­поддержке отрасли – в этом году государством впервые приняты беспрецедентные меры: сделаны инвестиционные преференции бизнесменам, строящим туристические объекты, организовывающим придорожный сервис, приобре­тающим технику и так далее.

К торжественному мероприятию его организаторы приурочили церемонию награждения региональной премией Aqmola Tourism Awards.

Путем конкурсного отбора для награждения выбираются лучшие представители сферы туризма по различным номинациям, среди которых есть и такая – «Приз зрительских симпатий: лучший объект размещения, по мнению туристов». Что ж, благодарное мнение отдыхающих о предложенном им бытовом и туристском сервисе, отношении персонала и так далее, действительно, очень важно.

Поскольку Всемирный день туризма – праздник всех работников сферы, то, конечно же, не обошлось без присуждения ведомственных наград. Благодарственные письма руководителя региона были вручены наиболее активным деятелям туристской и гостиничной отрасли.

К слову, праздничную программу дополнили выставочные стенды о достижениях Акмолинской области в сфере туризма, сданных объектах, перспективах на будущее.

В рамках праздника гостям представили обширную культурную программу. Зрителей порадовали концертные выступления акмолинских самодеятельных и профессиональных артистов, умеющих «зажечь» публику.

Между тем на территории отеля развернулся во всей красе осенний фестиваль Altyn fest Burabay. Главные его участники – сельские жители из четырех близлежащих районов, доставившие на праздник различные заготовки из выращенных самими и собранными в окружающих лесах даров природы.

Свои уникальные изделия, в том числе и в национальном стиле, здесь выложили акмолинские мастера-прикладники, умело работающие с природным материа­лом: камнем, деревом. На каком бы празднике они ни появлялись, гости, а Щучинско-Бурабайскую курортную зону, как известно, посещают иностранцы, непременно любуются, подолгу рассматривают каждую работу, а то и приобретают пару-тройку уникальных произведений, в которые вложена и душа мастера.

По традиции прикладники предложили гостям осеннего фестиваля мастер-классы, вызвавшие интерес посетителей.

Организаторы уверены, что подобные мероприятия призваны не только создать уникальную платформу для обмена мнениями и бесценным опытом в сфере развития туризма, но и позволяют организовать профессиональный диалог между государственными органами, туристским бизнесом и НПО. Судя по всему, так оно и было.

Предметный диалог единомышленников и коллег, в том числе относительно бизнеса, состоялся, значит, будут и новые проекты, которые привлекут в регион новых туристов.

Популярное

Все
Отмена смертной казни: история вопроса
Штаб «За честные выборы» создан на базе республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов»
Пенсионная перезагрузка
Можно просто Шеге
Вплетенные в общий хор
Институт президентства в контексте конституционной реформы в Казахстане
Ярких красок не жалей!
Музыка, кино, оркестр
Бояркин приносит победу «Барысу»
Бессмертие истинных ценностей
Высокая в небе звезда
За профессией мечты
Вместо счета за коммуналку
А поедем в Имантау!
Безопасные перевозки
В награду – отпуск
К большим победам
Эффективная медицина – селу
Утки напролет
Он учит нас любить и думать
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Российские СМИ забили тревогу по поводу задержания в Казахстане грузовиков из РФ с товарами из Европы. Мы разобрались в сложившейся ситуации
Регионы с высокой материнской и младенческой смертностью назвали в Минздраве
Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана
Почти 60 млрд тенге взыскали с "неприкасаемых" за полгода
Депутат Сената заявила о кризисе в системе лекарственного обеспечения граждан
Два врача погибли в ДТП в Карагандинской области
Авиабилеты из Москвы в Алматы за 7,8 млн тенге – комментарий КГА
Планы по строительству нового газоперерабатывающего завода обсудил Премьер с руководством "Eni"
Bank RBK поддержал насыщение рынка доступными лекарствами
Пока с имени Ахмета Байтурсынова не сняли гриф особой секретности, о нем было мало известно даже в профессиональной среде
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Школа в селе Нурлыжол побила все мыслимые рекорды по наполняемости учениками, вынужденными учиться в четыре смены
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 сентября
Объявлена дата внеочередных выборов Президента Казахстана – указ Токаева
Диверсификацию торговых путей в периметре ЕАЭС обсудили на Совете ЕЭК
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Указ Президента Республики Казахстан
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Объявлены новшества ЕНТ-2023
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Меняемся вместе с Конституцией
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Реформатор с большой буквы
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало

Читайте также

Свежий выпуск
Важно для каждого из нас
Свежий выпуск
Мечты сбываются
Свежий выпуск
Эффективная медицина – селу
Свежий выпуск
Просчеты обходятся дорого

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]