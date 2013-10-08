Все голы на загляденье!

Друзья-соперники появились перед зрителями в таких составах: Германия – Дитер Бурденски, Хайко Мэрц, Матиас Хергет, Йенс Новотны, Михаэль Шульц, Ларс Унгер, Томас фон Хэсэн, Йорг Альбертц, Томас Доль, Штефан Байнлих, Макс Мартин; Казахстан – Куралбек Ордабаев, Сеильда Байшаков, Кайрат Айманов, Тлеухан Турмагамбетов, Марат Есмуратов, Виктор Катков, Берик Аргимбаев, Сергей Волгин, Гани Кайназаров, Руслан Балтиев, Владимир Нидергаус.

Замен в этом матче разрешалось делать бессчетное количество раз, и этим в полной мере воспользовались хозяева, стремившиеся поддержать высокий темп. К слову, на игру с немцами у нас были заявлены в основном «бегущие» ветераны, потому что просто постоять на зеленом газоне и покрасоваться на публике такой соперник не позволит.

На скамейке запасных у гостей остались лишь два игрока – Лотар Зиппель и Франс Нойбарт, а когда во втором тайме кто-то из немцев получил травму, положение команды «зеленых» и вовсе осложнилось. Впрочем, это нам только показалось, потому что поджарые, стройные, скоростные футбольные пенсио­неры из ФРГ почти без замен отыграли матч в высоком темпе, показав при этом ювелирную технику, взаимопонимание и уважение к соперникам и зрителям.

Все началось для казахстанцев не очень весело: в начале игры гости провели острую атаку с завершающим ударом в штангу и молниеносной реакцией Макса Мартина, переправившего мяч в ворота. Тут подумалось, что такой реакцией и техникой, наверное, не обладают не только наши уважаемые ветераны, но и нынешние профессионалы из Премьер-лиги.

Чуть позже Йорг Альбертц виртуозно обыграл защитников на замахе и удвоил счет. Гости демонстрировали точные передачи пяточкой, виртуозную игру в одно касание, своевременные рывки в прорыв, мелкий розыгрыш мяча... Пятый гол в ворота казахстанцев, например, дальним ударом забил все тот же Альбертц: что ни мяч – то красавец! В общем, немцы и за сорок лет – немцы. В наши ворота они закатили шесть мячей и каждый раз получали аплодисменты от зрителей. Авторами этих голов стали Макс Мартин (3), Йорг Альбертц (2) и Штефан Байнлих (1).

Хозяева ответили тремя не менее эффектными голами. В завершении атак дважды хорош был в недавнем прошлом лучший бомбардир чемпионата Казахстана Нуркен Мазбаев, а затем хлестким ударом вколотил в ворота мяч и Игорь Авдеев – 6:3 в пользу ветеранов Германии.

Это была очень зрелищная игра, за что болельщики, получившие истинное наслаждение, остались благодарны обеим командам. Еще одна маленькая радость: наши ветераны забили знаменитым немцам три (!) мяча. А в четырех официальных встречах нынешних национальных сборных Казахстана и Германии землякам удалось распечатать ворота именитой команды лишь однажды...

Юрий ЛИФИНЦЕВ